1児の母・宮崎宣子「メニューどうしようと考えて寝てます」2日分の手作り弁当公開「おかずぎっしり詰まってて最高」「参考になる」の声
【モデルプレス＝2026/04/24】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが4月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のために手作りした2日分のお弁当を公開した。
【写真】46歳フリーアナ「おかずぎっしり」色彩豊かな手作り弁当公開
宮崎は「昨日のお弁当 ひじき残しでした」と報告し、お弁当の写真を投稿。焼き鮭のほぐし身、ミニサイズのウインナー、ふりかけを混ぜ込んだ車の形のおにぎり、唐揚げ、にんじんの煮物、ひじきと豆の煮物、ケチャップをトッピングしたひじき入りハンバーグ、れんこんのきんぴら、ブロッコリー、コーンなどが詰められた彩り豊かな弁当を披露している。同月14日以降、試行錯誤しながらお弁当作りに挑戦する様子を公開してきた宮崎は「毎朝 まだプレッシャーあります」と心境を吐露。「メニューどうしようと考えて寝てます」と奮闘ぶりを明かしている。
また「今日のお弁当」と記すとともに、この日のお弁当も公開。ひじき入りハンバーグやミニサイズのウインナーの他、ナポリタン、里芋の煮物、ハニーマスタードチキン、さつまいもの甘煮、ごまと昆布が入ったおにぎりと、前日のお弁当とは異なるおかずもたっぷりと入っており、「さーどのくらい食べてくれるかな？」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「おかずぎっしり詰まってて最高」「参考になる」「真似したいおかずがたくさん」「お子さんも喜びそう」「一生懸命さが伝わってくる」「涙が出そうになる」などの声が上がっている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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◆宮崎宣子、息子への2日分の弁当披露
宮崎は「昨日のお弁当 ひじき残しでした」と報告し、お弁当の写真を投稿。焼き鮭のほぐし身、ミニサイズのウインナー、ふりかけを混ぜ込んだ車の形のおにぎり、唐揚げ、にんじんの煮物、ひじきと豆の煮物、ケチャップをトッピングしたひじき入りハンバーグ、れんこんのきんぴら、ブロッコリー、コーンなどが詰められた彩り豊かな弁当を披露している。同月14日以降、試行錯誤しながらお弁当作りに挑戦する様子を公開してきた宮崎は「毎朝 まだプレッシャーあります」と心境を吐露。「メニューどうしようと考えて寝てます」と奮闘ぶりを明かしている。
◆宮崎宣子の投稿に「一生懸命さが伝わってくる」の声
この投稿に、ファンからは「おかずぎっしり詰まってて最高」「参考になる」「真似したいおかずがたくさん」「お子さんも喜びそう」「一生懸命さが伝わってくる」「涙が出そうになる」などの声が上がっている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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