紀ノ国屋“小さくまとまるトートバッグ”に新作！ 人気のリバティプリント生地を使用した全3色展開
「紀ノ国屋」は、4月22日（水）から、リバティプリント生地の華やかな花柄が目を引く「リバティプリント エコバッグ」を、全国の店舗と公式オンラインストアで発売中だ。
【写真】ピンクやネイビーもすてき！ 迷うカラー展開
■華やかな花柄が目を引くデザイン
今回発売された「リバティプリント エコバッグ」は、150年の歴史を誇るイギリスのテキスタイル“LIBERTY FABRICS”を使用した、デザイン性と使いやすさを兼ね備えたアイテム。
ラインナップは全3色で、夏の庭園に咲く花々を繊細に描いた“クララベル”のグレーと、“マーガレット・アニー”のピンク、どこか懐かしくクラシカルな花柄の雰囲気を表現した“メドゥ・ソング”のネイビーが展開される。
いずれも、A4サイズがすっぽり入る使いやすい大きさを採用。書類や雑誌、買い物の荷物までしっかり収納できるサイズ感で、大きすぎず持ちやすいため、日常使いのメインバッグやサブバッグとして幅広く使える。
また、使用しないときは小さく折りたたんで付属のミニバッグに収納可能。加えて、便利なカラビナも付いており、手持ちのバッグに取り付けて外出先でも手軽に持ち運べる。
【写真】ピンクやネイビーもすてき！ 迷うカラー展開
■華やかな花柄が目を引くデザイン
今回発売された「リバティプリント エコバッグ」は、150年の歴史を誇るイギリスのテキスタイル“LIBERTY FABRICS”を使用した、デザイン性と使いやすさを兼ね備えたアイテム。
いずれも、A4サイズがすっぽり入る使いやすい大きさを採用。書類や雑誌、買い物の荷物までしっかり収納できるサイズ感で、大きすぎず持ちやすいため、日常使いのメインバッグやサブバッグとして幅広く使える。
また、使用しないときは小さく折りたたんで付属のミニバッグに収納可能。加えて、便利なカラビナも付いており、手持ちのバッグに取り付けて外出先でも手軽に持ち運べる。