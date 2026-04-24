マン振りも喫煙もガマンしなくていい オーラルたばこパウチ「ZYN by IQOS」の販売拡大でゴルファーのたばこ事情はどう変わる？
4月23日、フィリップ モリス ジャパンは東京都内で発表会を開催。2025年7月からエリア限定で先行発売していたオーラルたばこパウチ「ZYN（ジン） by IQOS」を、2026年5月11日（月）から東京都内で販売拡大することを発表した。
【写真】クールミントやピーチなど豊富な4種のフレーバー
■人生は選択の積み重ね多くのゴルファーが、ビギナーの頃にこんなアドバイスを聞いたはずだ。「マン振りしていたら上手くならないよ」と。 いわく、「プロは7割の力で振っている」「OBだったら大叩きになってしまう」「ゴルフは“運ぶ”スポーツであって、“飛ばす”ことは本質ではない」などなど。そうして人は、思うがままにマン振りすることをガマンして、大人なゴルファーになっていく。 ゴルフ時の喫煙にも、選択はつきまとう。厚生労働省の2023年の調査によると、国内の20歳以上の喫煙率は15.7％（男性25.6％、女性6.9％）。もしあなたが喫煙者だったとして、同伴者は3人とも非喫煙者である可能性が高い。ランチ後のスタート時間待ちで、前半のお互いのプレーの感想で盛り上がるテーブルを後にして、屋外の喫煙所で寂しく一服。クラブハウスのレストラン内でたばこが吸えなくなった令和の、これが一般的な喫煙ゴルファー像である。■選ばなくていい、という革新そんな選択の葛藤を、そもそも無くしてしまうのが、フィリップ モリス ジャパンが5月11日から東京都内で販売を拡大するオーラルたばこパウチ「ZYN（ジン） by IQOS」だ。本製品は口に含んで使用するその特性上、紙巻たばこや加熱式たばこのように燃焼や加熱を必要とせず、煙やにおいも発生しない。だから周囲への気遣いからガマンしてきたシーンでも、遠慮なくたばこを楽しめる。
「ZYN」ブランドは2014年にアメリカで発売され、従来の喫煙習慣に代わる新たなライフスタイルとして急速に浸透。2025年時点では世界で56の市場に拡大しており、フィリップ モリス インターナショナルによると同社が2025年に出荷したグローバルの年間ニコチンパウチは約8億8,000万に及ぶという。 ゴルフシーンのみならず、自宅、オフィス、または電車内など外出中でも、周りに気を使わず、パックに収められたパウチを取り出すだけで簡単に楽しめる「ZYN」。どちらかを選んでどちらかを諦める時代は終わった。もう、マン振りをガマンしなくてもいいのだ。
◇ ◇ ◇スマホを目覚ましに使うのはNG！→関連記事で【みんながやりがちな「睡眠NG行動」5選！ 眠れないときに横になって目を閉じても疲労は回復しない?】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
目覚ましがスマホ、ラウンド前日の早寝が大叩きの原因だった！ 間違いだらけの「睡眠習慣」改善法
ムラムラしなくなった人は飛距離が落ちる? ゴルフと性欲と男性ホルモンの深〜い関係
同伴者が卵を産む瞬間を目撃！ 不正を働くゴルファーには何て言うのが正解？
クラブを変えない吉田優利、5年以上使い続けてきた愛用UTをついにチェンジ！ “出っ刃”なテーラーを選んだ理由が面白い！
ショットメーカー・岩井千怜はトップの形のままタテに振り下ろす！ だからドローもフェードも打てる
【写真】クールミントやピーチなど豊富な4種のフレーバー
■人生は選択の積み重ね多くのゴルファーが、ビギナーの頃にこんなアドバイスを聞いたはずだ。「マン振りしていたら上手くならないよ」と。 いわく、「プロは7割の力で振っている」「OBだったら大叩きになってしまう」「ゴルフは“運ぶ”スポーツであって、“飛ばす”ことは本質ではない」などなど。そうして人は、思うがままにマン振りすることをガマンして、大人なゴルファーになっていく。 ゴルフ時の喫煙にも、選択はつきまとう。厚生労働省の2023年の調査によると、国内の20歳以上の喫煙率は15.7％（男性25.6％、女性6.9％）。もしあなたが喫煙者だったとして、同伴者は3人とも非喫煙者である可能性が高い。ランチ後のスタート時間待ちで、前半のお互いのプレーの感想で盛り上がるテーブルを後にして、屋外の喫煙所で寂しく一服。クラブハウスのレストラン内でたばこが吸えなくなった令和の、これが一般的な喫煙ゴルファー像である。■選ばなくていい、という革新そんな選択の葛藤を、そもそも無くしてしまうのが、フィリップ モリス ジャパンが5月11日から東京都内で販売を拡大するオーラルたばこパウチ「ZYN（ジン） by IQOS」だ。本製品は口に含んで使用するその特性上、紙巻たばこや加熱式たばこのように燃焼や加熱を必要とせず、煙やにおいも発生しない。だから周囲への気遣いからガマンしてきたシーンでも、遠慮なくたばこを楽しめる。
「ZYN」ブランドは2014年にアメリカで発売され、従来の喫煙習慣に代わる新たなライフスタイルとして急速に浸透。2025年時点では世界で56の市場に拡大しており、フィリップ モリス インターナショナルによると同社が2025年に出荷したグローバルの年間ニコチンパウチは約8億8,000万に及ぶという。 ゴルフシーンのみならず、自宅、オフィス、または電車内など外出中でも、周りに気を使わず、パックに収められたパウチを取り出すだけで簡単に楽しめる「ZYN」。どちらかを選んでどちらかを諦める時代は終わった。もう、マン振りをガマンしなくてもいいのだ。
◇ ◇ ◇スマホを目覚ましに使うのはNG！→関連記事で【みんながやりがちな「睡眠NG行動」5選！ 眠れないときに横になって目を閉じても疲労は回復しない?】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
目覚ましがスマホ、ラウンド前日の早寝が大叩きの原因だった！ 間違いだらけの「睡眠習慣」改善法
ムラムラしなくなった人は飛距離が落ちる? ゴルフと性欲と男性ホルモンの深〜い関係
同伴者が卵を産む瞬間を目撃！ 不正を働くゴルファーには何て言うのが正解？
クラブを変えない吉田優利、5年以上使い続けてきた愛用UTをついにチェンジ！ “出っ刃”なテーラーを選んだ理由が面白い！
ショットメーカー・岩井千怜はトップの形のままタテに振り下ろす！ だからドローもフェードも打てる