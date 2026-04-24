¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤è¤ê¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥×¡Ä1Æü1Ê¬Ž¤ÊÒÂ¤ò5¥»¥ó¥Á¾å¤²¤ë¤À¤±Ž¤À°·Á³°²Ê°åŽ¢¤æ¤ëÊÒÂ¾å¤²ÂÎÁàŽ£¤Î¤¹¤´¤¤¸ú²Ì
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ãæ»³½á°ì¡ØÆ°¤±¤ëÂÎ¤¬ÂçÉü³è¤¹¤ë1Ê¬ÂÎÁà¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö1Ê¬5¥»¥ó¥Á¡×¤¬¥è¥Ü¥è¥Ü²½¤òËÉ¤°
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÊÒÂ¤ò·Ú¤¯Á°¤Ë¾å¤²¤ëÂÎÁà¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¤¤äÊâ¤¯¤È¤¤Ë»È¤¦¶ÚÆù¤ä¡¢»ÑÀª¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¶ÚÆù¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÅª¤ÊÆ°ºî¤¬·Ú¤ä¤«¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¿¹Õ´¶³Ð¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¹üÁÆò¢¾É¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ò¤æ¤ëÊÒÂ¾å¤²¡Ó¤Ï¡¢Â¾¤ÎÂÎÁà¤Î´ðËÜ¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Â¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ì¤Ð¤½¤ì¤À¤±Éé²Ù¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â¸ú²Ì¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÉ½¤ì¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¾å¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤æ¤ë¤¤¤Î¤Ë¡ÖÊÒÂ¡×¤ÇÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ë¾¡¤ë¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ÈÊ¿¹Õ´¶³Ð¥¢¥Ã¥×¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ò¤æ¤ëÊÒÂ¾å¤²¡Ó¤ò¡¢³«»Ï»þÅÀ¤è¤ê¤â10ÉÃ´ÖÄ¹¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢Êâ¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬0.8¥á¡¼¥È¥ë¡¿ÉÃÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖÂ®¶Ú(¤½¤Ã¤¤ó)¡×¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Â®¶Ú¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢Å¾¤Ó¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤È¤Ã¤µ¤ËÆ§¤óÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤êÊý¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÎ©¤Á¡¢Â¤ò¸ªÉý¤Ë³«¤¤Þ¤¹¡£
É¨¤ò·Ú¤¯¶Ê¤²¤Æ¡¢Î¾¼ê¤Ï³Ú¤Ê°ÌÃÖ¤Ë²¼¤í¤¹¤«¡¢·Ú¤¯³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢±¦Â¤Î¤Ä¤ÞÀè¤¬5¥»¥ó¥Á¤°¤é¤¤¾²¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±¦Â¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ1Ê¬´Ö¡¢°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊÔ½¸ÉôÃí¡§³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥¯¤ä¿ÞÉ½¤Ê¤É¤Î²èÁü¤òÁ´Éô±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏPRESIDENT OnlineÆâ¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£30ÉÃ¤Ç¤â¡ÖÂ³¤±¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤¤¤¤
¡¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÇÎ¾Â¤ò¤½¤í¤¨¤ÆÎ©¤Ã¤¿¤ê¡¢É¨¤¬¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¿¤Ó¤¿¾õÂÖ¤À¤È¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅÝ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤é¤â¡¢É¨¤Ï·Ú¤¯¶Ê¤²¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¢¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç»ëÀþ¤¬¾å¤äÂ¸µ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¡¢Ê¿¹Õ´¶³Ð¤òÊÝ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Õ¤é¤Õ¤é¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â¤Õ¤é¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¤é¡¢´ù¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢Ãì¤ä¼ê¤¹¤ê¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ»Ù¤¨¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤À¤¤¤¸¤ç¤¦¤Ö¤Ç¤¹¡£
±¦Â¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢º¸Â¤Î³°Â¦¤ËÂÎ½Å¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤¬º¸¤Ë·¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º¸Â¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£±¦Â¤Î³°Â¦¤ËÂÎ½Å¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤¬±¦¤Ë·¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾ï¤Ë¡¢½Å¿´¤¬ÂÎ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÂÎ¤¬º¸±¦¤Ë·¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢»Ù¤¨¤òÍê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÒÂ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¾åÂÎ¤¬È¿¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¡¢¹ø¤¬¡Ö¤¯¡×¤Î»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÌµÍý¤Ë¶ºÀµ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»Ù¤¨¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ï¤¸¤á¤«¤é»Ù¤¨¤ò»È¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¿¤é¾¯¤·¤º¤Ä»Ù¤¨¤òÎ¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Ù¤¨¤ò»È¤Ã¤Æ¤â1Ê¬´Ö¤¬Ä¹¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º30ÉÃ¤°¤é¤¤¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤±¤Ã¤·¤ÆÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤Ë¤è¤êÂç»ö¤Ç¤¹¡£
²¿¥»¥Ã¥È¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º¸±¦¹ç·×¤Ç2Ê¬´Ö¤°¤é¤¤¤¹¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¹¡£1Æü2¥»¥Ã¥È¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«ÃëÈÕ¤È3²ó¤Ç¤¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
(¢¨1) Brown C, Simonsick E, Schrack J, Ferrucci L. Impact of balance on the energetic cost of walking and gait speed. J Am Geriatr Soc. 2023 Nov;71(11):3489-3497. doi:10.1111/jgs.18521. Epub 2023 Aug 2. PMID: 37528742; PMCID: PMC12159796.
¢£¤¿¤Ã¤¿5¥»¥ó¥Á¤¬¡¢Á´¿È¤Î¶ÚÆù¤òÆ°¤«¤¹
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¿¤Ã¤¿¤Î5¥»¥ó¥Á¤Ç¤¤¤¤¡©¡¡¤½¤ó¤ÊÄøÅÙ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ëµ¿Ìä¤Ë»×¤¦Êý¤Ï¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¡¢¶Ú¥È¥ì¡Ê¶ÚÆù¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï⁉¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤è¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¸í²ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å¤²¤¿¤Û¤¦¤ÎÂ¤Ë¤âÉé²Ù¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÊÒÂ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼´Â¤Î¶ÚÆù¤Ø¤ÎÉé²Ù¤Î¤Û¤¦¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÂ¤Î¹â¤µ¤ÏÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÂÎÁà¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÊÒÂ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÊÒÂ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ò¤æ¤ëÊÒÂ¾å¤²¡Ó¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼´Â¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¶ÚÆù¤ä¡¢É¨¤òÁ°¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¶ÚÆù¤ä¡¢ÂÀ¤â¤â¤Î¶ÚÆù¤Ê¤É¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë»ÑÀª¤òÊÝ¤Ä¶ÚÆù¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë²¼È¾¿È¤Î¶ÚÆù¤ä¡¢Â¼ó¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÆù¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¢¶Ú¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂÎ´´¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÆ°¤±¤ëÂÎ¤Ø
¡Ò¤æ¤ëÊÒÂ¾å¤²¡Ó¤ò¡ÖÂ³¤±¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢Æ°¤±¤ëÂÎ¤¬¤É¤ó¤É¤óºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¼¤Ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ò¤æ¤ëÊÒÂ¾å¤²¡Ó¤Ë´·¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¡ª¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ðËÜ¤Î¡Ò¤æ¤ëÊÒÂ¾å¤²¡Ó¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¾¯¤·¤À¤±¡ÖÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎÁà¤Î¸ú²Ì¤¬¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£Éé²Ù¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¤ä²ó¿ô¤Ç¤â¡¢¸ú²Ì¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡¤«¤é£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤ó¤À¤óÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¤ä¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤·¤º¤ÄÃÊ³¬¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢³Î¼Â¤Ë¶ÚÎÏ¤â¡¢Ê¿¹Õ´¶³Ð¤â¡¢ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á£¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÖÆñ¤·¤¤¡×¤È»×¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Ä¤é¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡¡Á£¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢´ðËÜ¤Î¡Ò¤æ¤ëÊÒÂ¾å¤²¡Ó¤è¤ê¤â¡¢¤Õ¤é¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Â¾¤ÎÂÎÁà¤Ë¤â¤¤¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢É¬¤º¼þ°Ï¤Ë´í¸±¤ÊÊª¤¬¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾¯¤·¤Ç¤â¤Õ¤é¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ëü¤¬°ì¡¢Å¾¤ó¤À¤È¤¤Ë²ø²æ¤ò¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÊª¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼«¿®¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¤â¡¢É¬¤º»Ù¤¨¤¬¤¢¤ë½ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÉ¤ä´ù¤ä¼ê¤¹¤ê¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢Ã¯¤«¤ËÊä½õ¤òÍê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶ÛÄ¥¤»¤º¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¸ÆµÛ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö´ðËÜ¤Î¡Ò¤æ¤ëÊÒÂ¾å¤²¡Ó¤Ç½½Ê¬¤À¡×¤È»×¤ï¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤ä¤êÊý¤òÂ³¤±¤Æ¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÅ¾ÅÝÍ½ËÉ¤Ë
¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¾å¤²¤¿Â¤ò¿¶¤ë
¡Ò¤æ¤ëÊÒÂ¾å¤²¡Ó¤Ç¡¢¾å¤²¤¿¤Û¤¦¤ÎÂ¤òÁ°¸å¤Ë¿¶¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¯¿¶¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·Ú¤¯¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ½é¤ÏÊÉ¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¿¶¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤Î¡Ò¤æ¤ëÊÒÂ¾å¤²¡Ó¤È°ã¤¤¡¢1Ê¬´Ö¤âÂ³¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¹¤«¤éÊÒÂ1²ó¡¢30ÉÃ¤º¤Ä¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£30ÉÃ¤Ç¤â¡¢Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¤Î¶ÚÎÏ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å¤²¤¿Â¤òÁ°¸å¤Ë¿¶¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¿¤ó¤Ê¤ë¡Ò¤æ¤ëÊÒÂ¾å¤²¡Ó¤ò¾å²ó¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹µ¡Ç½¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê¿¹Õ´¶³Ð¤ò¤è¤êÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼´Â¤Ë¤è¤êÉé²Ù¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¤ª¿¬¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¢ ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ë
¡Ò¤æ¤ëÊÒÂ¾å¤²¡Ó¤ò¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤éÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤«¤éÂ¤ò¾å¤²¡¢Â¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤«¤éÌÜ¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£É¬¤º¡¢¤Õ¤é¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ëÊª¤ò¡¢¶á¤¯¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç»ö¤ÊÃí°Õ»ö¹à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤á¤Þ¤¤¤ä¤Õ¤é¤Ä¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤µ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤á¤Þ¤¤¤ÎÌô¤Ê¤ÉÊ¿¹Õ´¶³Ð¤Ë±Æ¶Á¤Î¤¢¤ëÌô¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤â¡¢¤³¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ÆÊÒÂÎ©¤Á¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¤ò³«¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ê¤µ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤â¡¢»ë³Ð¾ðÊó¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¶õ´Ö¤òÇ§¼±¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬Íî¤Á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤ÇÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ÎÊ¿¹Õ´¶³Ð¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ê¿¹Õ´¶³Ð¤òÃÃ¤¨¤Æ¡¢Å¾ÅÝ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë·±Îý¤ËºÇÅ¬¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤ÏÃ»¤¯¤·¤Æ¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÊÒÂ1²ó¡¢30ÉÃ¤º¤Ä¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï²ÃÂ®¤·¤¿¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉâÍ·´¶¤ò¤ª¤Ü¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢½µ¤Ë3²ó¤Ç¤â¤ä¤ì¤Ð´·¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢£10ÉÃ¤Î¼ó¿¶¤ê¤Ç¡¢ÂÎ´´¤Þ¤Ç¸ú¤¯
¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó£ ¼ó¤ò¿¶¤ë
¡Ò¤æ¤ëÊÒÂ¾å¤²¡Ó¤Î»ÑÀª¤Ç¡¢¼ó¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êº¸±¦¤ËÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£É¬¤º¡¢¤Õ¤é¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ëÊª¤ò¡¢¶á¤¯¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Á¤é¤â¡¢¤á¤Þ¤¤¤ä¤Õ¤é¤Ä¤¤Î¤¢¤ëÊý¡¢¤á¤Þ¤¤¤ÎÌô¤Ê¤ÉÊ¿¹Õ´¶³Ð¤Ë±Æ¶Á¤Î¤¢¤ëÌô¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¡¢¤½¤·¤ÆðôÄÇ(¤±¤¤¤Ä¤¤)¤Î°¤¤Êý¤â¡¢¤Ê¤µ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡¢»þ´Ö¤ÏÃ»¤¯¤·¤Æ¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÊÒÂ1²ó¡¢10¡Á15ÉÃ´Ö¤º¤Ä¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¼ó¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÂÎ¤Ï»ÑÀª¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÎ´´¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º¸±¦¤Ë¿¶¤ë³ÑÅÙ¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ°Ï¤ò¸«²ó¤¹¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯Æ¬¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¹âÅÙ¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹·±Îý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç»î¤¹¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
----------
Ãæ»³ ½á°ì¡Ê¤Ê¤«¤ä¤Þ¡¦¤¸¤å¤ó¤¤¤Á¡Ë
À°·Á³°²Ê°å
Ãæ»³¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡¢À°·Á³°²Ê°å¡¢°å³ØÇî»Î¡£Âçºå°åÂç¡Ê¸½Âçºå°å²ÊÌô²ÊÂç³Ø¡ËÂ´¶È¸å¡¢Æ±Ç¯¿À¸ÍÂç³ØÀ°·Á³°²ÊÆþ¶É¡£´ð´´ÉÂ±¡¤ÇÎ×¾²·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢°å³ØÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡£2005 Ç¯¡¢¿À¸ÍÄþ¿®ÉÂ±¡°åÄ¹¡¢08 Ç¯¡¢¿À¹Ý²Ã¸ÅÀîÉÂ±¡°åÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢11 Ç¯¤ËÊ¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¤ÇÃæ»³¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò³«¶È¡£°åÎÅ¡¦·ò¹¯¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëYouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô10 Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
----------
¡ÊÀ°·Á³°²Ê°å Ãæ»³ ½á°ì¡Ë