M!LK佐野勇斗「茶色にしました」 “新髪色”披露に反響「メロすぎ」「爆裂似合ってます」「ESCAPEの公式さんが…」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーで俳優の佐野勇斗（28）が22日、自身のインスタグラムを更新。髪色を変えたことを報告した。
【写真】「メロすぎ」“茶髪”の最新ショットを披露した佐野勇斗
佐野は「茶色にしました」と、新しいヘアスタイルを公開。これまでの黒髪の印象とはまた異なる、爽やかな茶髪姿を披露した。
コメント欄には「イケメンすぎる」「メロすぎ」「爆裂似合ってますかっこいい…泣 茶髪だいすきですーー」「ほんとうに何でも似合って天才すぎる」「黒髪のパーマ風も大好きだったんだけど、茶髪になったら余計わんちゃん 感増してほんとに可愛いし、かっこよすぎるよー」など絶賛の声が多数寄せられたほか、「ESCAPEの公式さんがいいねしてる!!」「ESCAPEの公式アカウントが投稿にいいねしてるってことは!?!?」などの声も上がっている。
【写真】「メロすぎ」“茶髪”の最新ショットを披露した佐野勇斗
佐野は「茶色にしました」と、新しいヘアスタイルを公開。これまでの黒髪の印象とはまた異なる、爽やかな茶髪姿を披露した。
コメント欄には「イケメンすぎる」「メロすぎ」「爆裂似合ってますかっこいい…泣 茶髪だいすきですーー」「ほんとうに何でも似合って天才すぎる」「黒髪のパーマ風も大好きだったんだけど、茶髪になったら余計わんちゃん 感増してほんとに可愛いし、かっこよすぎるよー」など絶賛の声が多数寄せられたほか、「ESCAPEの公式さんがいいねしてる!!」「ESCAPEの公式アカウントが投稿にいいねしてるってことは!?!?」などの声も上がっている。