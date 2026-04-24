お笑いタレントの紺野ぶるま（39）が24日までに更新されたテレビ朝日の公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。所属事務所の先輩芸人、安田大サーカスのクロちゃん（49）の貯金額を“暴露”する一幕があった。

紺野は同チャンネル内の企画「納言幸のやさぐれ酒場」にゲスト出演。お笑いコンビ、納言の薄幸とさまざまなトークで盛り上がった。その中でクロちゃんの話題になり、紺野は「クロちゃんと仲良くて」と切り出した。

そしてクロちゃんから、芸人としてのいろいろな助言を大まじめにしてもらったエピソードを披露。「そこ（クロちゃんの助言など）から逆にネタも潤滑するようになったりとか、会うたびに“啓発”してくる」と“クロちゃん効果”を語った。

薄幸が「クロちゃんって後輩思いなんですか？」と質問すると、紺野は「昔は（後輩らに）まったく興味がなかったらしいんだけど、最近“49歳になって人に与えたくなった”って言ってた。“変わった。（以前は）自分さえ良ければそれで良かったけど、最近は貯金も1億6000万（円）くらいになったし”（と言っていた）。それこそプレゼントとかもくれるようになったり」と、話の流れの中でクロちゃんの“総貯金額”を明かした。

その後も紺野はさまざまなクロちゃんのエピソードを明かし「バチクソいい人。クズだし、優しいし、みたいな」などと独特の表現で語った。薄幸も「どの仕事も一生懸命ですもんね」と感心していた。