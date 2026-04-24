テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２４日、ドジャース・大谷翔平投手が２２日（日本時間２３日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場したが、４打数無安打に終わり、昨年８月から続いていた連続試合出塁が「５３」で止まったことを報じた。

投げては６回５安打無失点、最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）の快投を見せて防御率は０・３８となったが、援護に恵まれず３勝目を逃し、チームも敗れて２連敗となった。

大谷についてコメンテーターの元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「明らかにピッチャーに力を入れてるって感じしますね今年は」と指摘した。これに司会の羽鳥慎一アナウンサーが「防御率０・３８なんですよ。すごい」と驚嘆すると玉川氏は「もう今年はそこなんでしょうね」とコメントした。

続いて金曜コメンテーターを務めるタレントの長嶋一茂が大谷について「規定投球回数と規定打席。両方クリアしたのって２０２２年しかないんです。これが規定投球回数は１６２試合の１６２イニングで、規定打席が５０４打席かな。これを両方やったのが２０２２年だけなんだけど。これをやるって絶対、前人未到だと思います。二刀流、ＭＶＰ、今年はサイ・ヤング（賞）狙っていると思うんで。それをやるんだったらこの２つが絶対条件です」と指摘していた。