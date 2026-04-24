5月4日（月・祝）、幕張メッセ イベントホールにて、『乃木坂46 川粼桜1st写真集 エチュード』（新潮社）が、未収録カットを使用した会場限定ポストカード付きで販売されることが発表された。（崎※たつさき）

【画像】乃木坂46 川崎桜1st写真集、会場限定ポストカード＆収録カット

本書は、川崎にとって初の写真集。フランスのニースとパリの2都市で撮影され、初々しい表情から、撮影が進むにつれて徐々に開放的になっていく変化も見どころである。大人びた一面と無垢な一面、その両方の魅力を感じられる、22歳の川崎の“今”を切り取った一冊に仕上がっている。発売初週となる4月13日から4月19日の集計期間で、7.7万部の売り上げを記録した。

5月21日（木）には東京ドームで卒業コンサートを開催予定。これに先立ち、5月4日（月・祝）には幕張メッセ イベントホールにて「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」オフィシャルグッズの会場事前販売が実施される。こだわりのグッズが並ぶ中、本写真集も未収録カットを使用した会場限定ポストカード付きで販売される。

限定ポストカードの絵柄に選ばれたのは、写真集には収録されなかった“幻のカット”。滞在先のホテルのロビーで撮影されたもので、シーンごとカットされてしまった貴重な一枚である。同衣装で登場した公式Xの投稿が大きな反響を呼んだことを受け、採用された。

（文＝リアルサウンド編集部）