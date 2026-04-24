昨年8月に次女を出産し5児の母となったタレントの辻希美が、20代の時に5人の子持ちになることを“予言”していたことが明らかになった。

【映像】ギャルメイクで「5人の子供」について言及する辻希美

辻は、4月22日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。番組では、16年前に辻が同番組に出演した際のVTRが公開された。

VTRでは、当時22歳ですでに長女・希空（のあ）さんを出産していた辻が、ギャルメイクに大きなリボン、ショートパンツ姿で登場。黒柳に「もう、あの、お母さんと思えないんですけど」と言われるほどに若く幼い風貌で、映像を見ていた辻も思わず大笑い。

もうすぐ2歳になるという長女の話題では、よくおしゃべりをすることに「ほんといつ教えたんだろうってすごい思うぐらい」と話し、子どもの成長ぶりに驚いている様子だった。

そして黒柳が「でもあなたは、まだいっぱい子どもほしいんだって？」と尋ねると、辻は「はい。できれば目標は5人ぐらいほしい」と即答。「この子入れて5人。じゃ、あと4人？」と聞かれると「そうです。…女、女、男、女、男って」と明確なイメージを口にしていた。

VTRを見終わると辻は「性別はちょっと違ったんですけど…」と前置きしつつ、「いや、なんか、たくさん子どもほしいなとは思ってたんですけど。5人っていうのを、あの時にちょっと予言してたっていうのは、びっくりです。自分でも」と感想を述べ、黒柳も「すごいねえ。ほんとに。自分でね」と笑いあった。

（『徹子の部屋』より）