まさかの「指名買い」も

2026年4月10日、ホンダは小型5ドアスポーツカーのEV（電気自動車）「Super-ONE（以下、スーパーワン）」を同年5月下旬に発売すると発表しました。4月16日には先行予約の受付を開始しています。



最新情報をホンダディーラーに問い合わせてみました。

新型スーパーワンは、グランドコンセプトに「e： Dash BOOSTER」を掲げ、車内での体験を豊かなものにする多彩な仕掛けを採用することで、日常の移動を刺激的で気持ちの高ぶる体験へと進化させることを目指したという、Aセグメントの小型EVです。

【画像】超カッコいい！ これが「ブルドッグ」ことホンダ新型「“新型”5ドアスポーツカー スーパーワン」の姿です！ 画像で見る（30枚以上）

この「Super-ONE（スーパーワン）」というネーミングには、これまでのEVの常識や軽自動車規格の枠を超越する存在（Super）として、ホンダならではの唯一無二（One and Only）の価値をユーザーに届けたいという想いが込められています。

環境性能や日常での使い勝手の良さに加え、ホンダならではの「FUN」を追求した新型スーパーワンは、小型EVとしての軽快な走りによる「操る喜び」に、五感を刺激する演出を加えることで、刺激的で高揚感あふれる走行体験を提供します。

スーパーワンの外観の特徴として、迫力のあるブリスターフェンダーや大開口のロアグリルを装備するエアロバンパーが目を引きます。

さらにリアビューも、テールゲートスポイラーやワイドバンパーなどが刺激的でアグレッシブな外観となっています。

往年のホンダファンにとっては、ホンダが1980年代に発売し、当時の若年層にヒットしたコンパクトカー「シティ」のホットモデル「シティターボII」（通称「ブルドッグ」）を想起するようで、懐かしさと新鮮さが絶妙なバランスで融合しているといえるでしょう。

走行性能では、「N-ONE」などの軽自動車「N」シリーズで培ってきた軽量プラットフォームを活用し、さらにトレッドを拡げたことで全幅が拡大され、ワイドなスタンスにより、軽快かつ安定感のある力強い走りを可能にしています。

さらに、薄型バッテリーを床下中央に配置し、重量物の集中化と低重心化を図ることで、国内で販売される乗用EVとしてクラス最軽量レベルとなる車両重量1090kgを実現。従来の小型ガソリン車を上回る低重心化を実現しています。

パワートレインは床下中央に配置した薄型バッテリーとモーターを組み合わせるもので、通常時は最大出力47kW（約64馬力）を発揮。航続距離（WLTCモード）は274kmを達成し、扱いやすさを追求しています。

また、専用に開発した「BOOSTモード」では、出力を拡大しパワーユニットの性能を最大限に引き出すとともに、「仮想有段シフト制御」と「アクティブサウンドコントロールシステム」の連動により、EVでありながら、あたかも有段変速機を備えたエンジン車のような迫力あるサウンドと鋭いシフトフィーリングを演出します。

内装についても、専用のスポーツシートやアナログ計器を再現したトリプルメーターなどを配置することで、エキサイティングなドライビングを実現。9インチのHonda CONNECTディスプレイや「BOSEプレミアムサウンドシステム」も標準装備し、スポーティながら充実した内容になっています。

充電機能については、普通充電（6kW）および急速充電（50kW）に対応。AC1500Wの外部給電機能も備えているため、アウトドアや災害時など、場所を選ばず自在に電力を活用することができます。

車両本体価格やボディサイズなどの詳細情報は未定であるものの、一説には340万円前後という情報があります。

さらに、国や自治体独自の補助金を活用すると、グッと現実的になってくるのではないでしょうか。

すでに先行予約がはじまっているスーパーワンの反響について、4月中旬に首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。

「本当に予約できるのか、あるいはとにかくいち早く納車して欲しいといった熱いお客様からのお問い合わせが相次いでいます。

価格によっては購入を検討する……というお客様より『とにかく買う』という方が多いです」

続いて、他のホンダディーラーにも聞いてみました。

「ご来店早々に『これ（スーパーワン）をください』とおっしゃるお客様が多いです。最近では珍しいケースかもしれません。

また、展示車や試乗車が用意されたら連絡して欲しいという声も多いですね。

いかにもホンダらしいクルマがEVでもデビューしたので嬉しいといった好意的な反響が多いのは嬉しい限りです」

早く実車を見てみたいという方も多いのではないでしょうか。

スーパーワンを本気で購入を検討している人にとっては、急がないと受注停止といったことにもなりかねない勢いです。