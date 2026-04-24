バイオリニストの高嶋ちさ子（57）の父で音楽ディレクターの郄嶋弘之氏（91）がCDデビューする。亡き妻への感謝を込めたシングル「君のいない朝がくる」を6月10日発売。5月18日の誕生日を経て、92歳での挑戦となる。

「僕の歌はプロの美声とは違うけれど、うまいですよ」と自信を見せる。東芝音楽工業の音楽ディレクターとして、1968年に歌手黛ジュン（77）の「天使の誘惑」で日本レコード大賞を受賞したが、「レコード会社出身の僕としては、日本レコード大賞を受賞したらそんなにうれしいことはない。歌手としての新人賞もいいじゃない！」と愉快そうだ。

郄嶋氏は64年にザ・ビートルズの日本での初代ディレクターに就任。大ヒットの仕掛け人となった。86年に独立し、クラシックをメインとしたマネジメント事務所「郄嶋音楽事務所」を設立し、現在も音楽ディレクターとして活動している。

デビューのきっかけはひょんなことだった。20年以上愛用するワープロで仕事中、口ずさんでいた鼻歌を耳にしたスタッフに「そんなに歌が好きならデビューしたら」と言われ「やろか！」と乗り気に。昨年10月、都内で昭和歌謡を歌う初コンサートが実現した。チケットは10日で完売。体を揺らし歌を口ずさむ観客を見て「オリジナル曲も歌いたい」と火が付いた。

曲はピンク・レディーの「UFO」を生んだ都倉俊一氏（77）、歌詞は「帰って来たヨッパライ」を手がけた元ザ・フォーク・クルセダーズのきたやまおさむ（79）とミリオンセラー作家の2人に依頼した。しっとりとしたメロディーに乗せて歌うのは、2017年に旅立った薫子さん（享年79）への感謝だ。

「生きている時に言えなかった、ありがとうを今伝えたい。しんみりじゃなく、僕らしく明るくね！」。薫子さんがいたから前を向けた。叱咤（しった）激励された55年間が浮かぶ愛の歌で「僕と同じように、伴侶に先立たれた人の背中を押せたら」と明かした。

今年はビートルズが東京・日本武道館で初ライブを開いてから60年の節目。「ビートルズに負けてなるものか！とも思うけど、僕は人が好きだから、いろんな土地に行って歌を届けたい」と笑った。 （西村 綾乃）

≪日本でビートルズ流行させた≫郄嶋氏は1934年（昭9）5月18日生まれ、兵庫県出身。兄は俳優として活躍した高島忠夫さん。早大卒業後の59年、東京芝浦電気のレコード事業部（現・ユニバーサルミュージック）に入社。日本でまだ無名だったビートルズを社会現象にしようと試行錯誤。「I Want To Hold Your Hand」の邦題を「抱きしめたい」と付け、若者の心をつかんで大ヒットさせた。邦楽では由紀さおり（79）の「夜明けのスキャット」などを手がけた。