「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）

元世界３階級制覇王者でＷＢＡ、ＷＢＣ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が２３日、相模原市の所属ジムで公開練習を行った。４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝との大一番に向けて「たくさんの武器をチームに授けてもらった」と予告。報道陣約１００人が集まる中、井上陣営も大橋ジムから大橋秀行会長、井上真吾トレーナーら異例の５人体制で視察に訪れた。

歴史的一戦を前に、中谷も好調ぶりをアピールした。公開練習はシャドーボクシング、ミット打ち、サンドバッグ打ちを１ラウンドずつ行い、力強く伸びる左ストレートなど軽快な動きを披露。キャリアは対照的ながら互いに３２勝無敗で、パウンド・フォー・パウンド同士の日本人頂上決戦に臨む。「（井上と）歩み方は違うが、僕自身も今まで培ってきたキャリアや経験に自信を持っている。５月２日のリングで（答えが）わかる」と改めて決意を込めた。

両陣営のけん制合戦も熱を帯びる。１０代から中谷を指導する名伯楽のルディ・エルナンデス・トレーナーは戦略について、視察の相手陣営を欺くように「いつも同じことを言っているが、警戒しているのは２種類。右のパンチと、左のパンチだ。どちらがそれを当てるか」と煙幕を張った。ただ、モンスター対策は着実に練っている様子で「何が起こるかは実際にリングで戦ってみないとわからない。勝利が全て」と力を込めた。

中谷も「井上選手のパンチにどうリアクションを出していけるかはリング上でしか発生しない。いつでも出せるように準備してきたので発揮したい」とうなずいた。また、中谷が昨年６月の西田凌佑（六島）戦で初回から猛攻を仕掛ける奇襲戦法でＴＫＯ勝ちしたことを踏まえ、井上は「中谷陣営がアレを見せてしまったことがどう出るか」と話していたが、中谷も報道で確認したという。「出方は大橋会長が９割方わかっているって（発言していた）。（試合当日も）それでいくんじゃないかな（笑）」。ちゃめっ気をのぞかせながら、不敵に笑った。