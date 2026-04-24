「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）

元世界３階級制覇王者でＷＢＡ、ＷＢＣ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が２３日、相模原市の所属ジムで公開練習を行った。４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝との大一番に向けて「たくさんの武器をチームに授けてもらった」と予告。報道陣約１００人が集まる中、井上陣営も大橋ジムから大橋秀行会長、井上真吾トレーナーら異例の５人体制で視察に訪れた。以下、一問一答。

◇ ◇

−１年前、表彰式での井上尚弥選手の対戦呼びかけから振り返って。

「その中で試合も経験して、成長できた時間だった。５月２日に発揮したい」

−Ｔシャツに「３３」という数字。

「３３戦目で、僕のキャリアにとって大きな試合なので、素晴らしいものになるように全力を注ぎたい」

−ロサンゼルス合宿の手応えは。

「スパーリングパートナーにも恵まれてすごくいい練習ができた。たくさん体を動かして、リアクションを出せるような練習ができたので、あとは発揮するだけかなと思います」

−東京ドームという会場。

「すごく楽しみ。５万５０００人の人たちを魅了するようなファイトができると思っている。皆さんを満足させられるようなファイトをしたい」

−会場にのまれる不安は。

「楽しんでやるだけかなと」

−井上はネリ戦とカルデナス戦で過去２度、左フックでダウンしている。

「そこ（フック）を一つだけ突出するのではなく、たくさんの武器をチームに授けてもらったので、それをリアクションで出していけるような形にしていければ」

−今まで見たことのない中谷潤人を見られるか。

「見られるかもしれないし、見られないかもしれないです（笑）」