嵐二宮和也（42）が23日、自身のXを更新。後輩との久しぶりの「再会」を喜んだ。

二宮は「本当に何年振りだよ！？という出会い。お互いにちゃんと活動していると再会する事があるからたまらない。バラエティー番組での共演でしたわ」と投稿した。このポストには誰との再会かについて実名は記されていなかったが、続く投稿で「あ、ごめんなさい。再会した人誰だか言ってなかった笑 この人です (名前が並ぶとエモエモのエモやで)」とつづり、楽屋などにはられる出演者の名前が印字された紙の写真に「二宮和也様 錦戸亮様」と縦に並んで記されている画像を添付した。

二宮と錦戸亮（41）は、旧ジャニーズ事務所時代の先輩と後輩で2008年のTBS系ドラマ「流星の絆」で兄弟役を演じた。またかつて嵐の冠バラエティー番組に錦戸が出演し、二宮と共演して仲の良さを見せるなどした。

この投稿に対し「エモいなぁ…感慨無量」「すごい！！」「まさに『伝説の再会』って感じで、ファンとしては胸熱展開すぎて最高です！」「この再会は、もはや一つの事件」などと大きな反響の声が相次いで寄せられている。