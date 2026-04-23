牡羊座はモテ期到来！自分からアプローチを◎射手座は恋活・婚活を続けて正解 4/24〜5/9【上弦の月｜藤島佑雪の月星座別・12星座占い】
4月24日は上弦の月。上弦の月から下弦の月までの、月星座別の恋模様をお届けします。教えてくれるのは元銀座ホステスで占い師＆開運アドバイザーの藤島佑雪さん。星からのメッセージで、ツラい恋や苦しい恋にさよならしてハッピーな恋を手に入れましょう！
■月星座を調べるには？
月星座は、自分が生まれた瞬間に月が位置していた星座で決まります。ご存知ない方は「石井ゆかり・月星座を読む」で調べてみましょう。
正確な月星座を知るには生年月日と出生時間が必要となりますが、出生時間が不明でも調べることは可能です。
■月星座が「牡羊座」のあなた
シングルさんはモテ期到来！ 待ってないで自分からアプローチをすると、素早くいい展開に。カップルさんは、お相手は牡羊座さんの笑顔が大好き！ そこ、意識して！
♡ツラ恋の処方箋
ツラくても笑ってみて！ 好転するから。
■月星座が「牡牛座」のあなた
シングルさんは1番の応援者であるお母さんに「自分に合う人」はどんな人か聞いてみるのもいいかもね。カップルさんは悩みがあったら、家族に相談するとよさそう。
♡ツラ恋の処方箋
家族関係がいいと、恋愛もうまくいきやすい時期。
■月星座が「双子座」のあなた
シングルさんは「恋人募集中」って周りにアピールしておくと、いい人を紹介してもらえそう。カップルさんはお相手にしてほしいことは、言葉でちゃんと伝えましょう。
♡ツラ恋の処方箋
伝えないと、わからないから。
■月星座が「蟹座」のあなた
シングルさんは「私なんて……」って謙遜せず、もっと自信を持って行動するといいですよ！ カップルさんはお相手から、欲しかった言葉がもらえそう。
♡ツラ恋の処方箋
物事をポジティブに捉えると、その通りになるから不思議。
■月星座が「獅子座」のあなた
シングルさんはいい意味で異性から注目の的！ 華やかなオシャレを心がけるといいでしょう。カップルさんは愛されまくり！ 2人で何か新しいこと始めるといいかもね。
♡ツラ恋の処方箋
自分の思い通りでいいんです。
■月星座が「乙女座」のあなた
シングルさんには、自分自身がまだ気づいていない魅力があります。だから、自信持ってね！ カップルさんはお相手にいえないモヤモヤが湧いてくるかも。
♡ツラ恋の処方箋
小さな変化をスルーしちゃダメ。
■月星座が「天秤座」のあなた
シングルさんは出会いたかったら、2対2の食事会を自分で主催しちゃいましょう。カップルさんはお相手にいいことがあったら、思いっきり喜ぶと、さらに愛されそう。
♡ツラ恋の処方箋
「してあげる」側になると、人生のステージが好転。
■月星座が「蠍座」のあなた
シングルさんは気になる方に対しては否定する言葉を使わず、常に肯定的なフレーズを使うようにすれば、距離が縮まるはず。カップルさんは結婚を意識してもいいかも。
♡ツラ恋の処方箋
プラスの言葉には恋を前進させる魔力があります。
■月星座が「射手座」のあなた
シングルさんは諦めず、恋活・婚活を続けましょう。焦らず、そして華やかに。カップルさんは「迷ったら、信じる！」っていう方向性でお願いいたします。
♡ツラ恋の処方箋
答えを出すのは先でいい。
■月星座が「山羊座」のあなた
シングルさんはいいことがないなら、ガラッとイメチェンするのもありかもね。カップルさんは仲が深まる分、「あ、そういうことだったんだ」という事態も出てきそう。
♡ツラ恋の処方箋
真実を知る覚悟を。
■月星座が「水瓶座」のあなた
シングルさんは好きな人がいるなら、ガンガン、アピールを！ カップルさんは結婚への流れを作りやすい時期。その気があるなら、話を進めていきましょう。
♡ツラ恋の処方箋
思うようになってないなら、行動が足りてないはず。
■月星座が「魚座」のあなた
シングルさんは片思いのお相手に「知ってたら、教えてほしいんだけど」みたいなメッセージを送る作戦で。カップルさんはお相手好みのヘアメイクにしてみたら？
♡ツラ恋の処方箋
お相手への敬意が愛を勝ち取ります。
（藤島佑雪）