牡羊座はモテ期到来！自分からアプローチを◎射手座は恋活・婚活を続けて正解　4/24〜5/9【上弦の月｜藤島佑雪の月星座別・12星座占い】

4月24日は上弦の月。上弦の月から下弦の月までの、月星座別の恋模様をお届けします。教えてくれるのは元銀座ホステスで占い師＆開運アドバイザーの藤島佑雪さん。星からのメッセージで、ツラい恋や苦しい恋にさよならしてハッピーな恋を手に入れましょう！

■月星座を調べるには？

月星座は、自分が生まれた瞬間に月が位置していた星座で決まります。ご存知ない方は「石井ゆかり・月星座を読む」で調べてみましょう。

正確な月星座を知るには生年月日と出生時間が必要となりますが、出生時間が不明でも調べることは可能です。

■月星座が「牡羊座」のあなた

シングルさんはモテ期到来！ 待ってないで自分からアプローチをすると、素早くいい展開に。カップルさんは、お相手は牡羊座さんの笑顔が大好き！ そこ、意識して！

♡ツラ恋の処方箋

ツラくても笑ってみて！ 好転するから。

■月星座が「牡牛座」のあなた

シングルさんは1番の応援者であるお母さんに「自分に合う人」はどんな人か聞いてみるのもいいかもね。カップルさんは悩みがあったら、家族に相談するとよさそう。

♡ツラ恋の処方箋

家族関係がいいと、恋愛もうまくいきやすい時期。

■月星座が「双子座」のあなた

シングルさんは「恋人募集中」って周りにアピールしておくと、いい人を紹介してもらえそう。カップルさんはお相手にしてほしいことは、言葉でちゃんと伝えましょう。

♡ツラ恋の処方箋

伝えないと、わからないから。

■月星座が「蟹座」のあなた

シングルさんは「私なんて……」って謙遜せず、もっと自信を持って行動するといいですよ！ カップルさんはお相手から、欲しかった言葉がもらえそう。

♡ツラ恋の処方箋

物事をポジティブに捉えると、その通りになるから不思議。

■月星座が「獅子座」のあなた

シングルさんはいい意味で異性から注目の的！ 華やかなオシャレを心がけるといいでしょう。カップルさんは愛されまくり！ 2人で何か新しいこと始めるといいかもね。

♡ツラ恋の処方箋

自分の思い通りでいいんです。

■月星座が「乙女座」のあなた

シングルさんには、自分自身がまだ気づいていない魅力があります。だから、自信持ってね！ カップルさんはお相手にいえないモヤモヤが湧いてくるかも。

♡ツラ恋の処方箋

小さな変化をスルーしちゃダメ。

■月星座が「天秤座」のあなた

シングルさんは出会いたかったら、2対2の食事会を自分で主催しちゃいましょう。カップルさんはお相手にいいことがあったら、思いっきり喜ぶと、さらに愛されそう。

♡ツラ恋の処方箋

「してあげる」側になると、人生のステージが好転。

■月星座が「蠍座」のあなた

シングルさんは気になる方に対しては否定する言葉を使わず、常に肯定的なフレーズを使うようにすれば、距離が縮まるはず。カップルさんは結婚を意識してもいいかも。

♡ツラ恋の処方箋

プラスの言葉には恋を前進させる魔力があります。

■月星座が「射手座」のあなた

シングルさんは諦めず、恋活・婚活を続けましょう。焦らず、そして華やかに。カップルさんは「迷ったら、信じる！」っていう方向性でお願いいたします。

♡ツラ恋の処方箋

答えを出すのは先でいい。

■月星座が「山羊座」のあなた

シングルさんはいいことがないなら、ガラッとイメチェンするのもありかもね。カップルさんは仲が深まる分、「あ、そういうことだったんだ」という事態も出てきそう。

♡ツラ恋の処方箋

真実を知る覚悟を。

■月星座が「水瓶座」のあなた

シングルさんは好きな人がいるなら、ガンガン、アピールを！ カップルさんは結婚への流れを作りやすい時期。その気があるなら、話を進めていきましょう。

♡ツラ恋の処方箋

思うようになってないなら、行動が足りてないはず。

■月星座が「魚座」のあなた

シングルさんは片思いのお相手に「知ってたら、教えてほしいんだけど」みたいなメッセージを送る作戦で。カップルさんはお相手好みのヘアメイクにしてみたら？

♡ツラ恋の処方箋

お相手への敬意が愛を勝ち取ります。

（藤島佑雪）