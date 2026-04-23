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「知らずに入ると詰む」工場転職で地獄を見る7つの原因と対策

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工場転職のプロであるケンシロウが、YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル」で、「【工場転職】地獄になる原因7選｜知らずに入ると詰みます」と題した動画を公開した。動画では、高収入などの好条件に惹かれて工場勤務を始めたものの、すぐに辞めてしまう人たちが陥る「地獄になる原因」を7つ挙げ、就業前の対策の重要性を解説している。



ケンシロウは冒頭、工場転職は高収入や寮費無料など「条件が良すぎる」ため、明確な目的を持たずに適当に入社してしまい、結果的に短期離職につながるケースが多いと指摘する。さらに、収入が上がっても「お金が貯まらない」という罠について言及し、収入増に伴って浪費額が上がり、無意識に生活レベルが上がってしまう実態を明かした。



また、大手工場では世界中の需要に応えるため交替勤務が必須であり、夜勤によるストレスが地味に蓄積していくと説明。遮光カーテンや耳栓の活用など、早めの対策を促している。続けて、体力仕事や覚えることが多い部署など、事前に選べない「配属ガチャ」の存在や、大手の工場は仕組みが確立されているため「頑張る人ほど辞めていく」という独自の視点も提示した。ケンシロウ自身も「頑張ったら負けやんけ」と感じた経験から、与えられた仕事を淡々とこなす姿勢の必要性を説いている。



さらに、工場での作業は黙々と行うことが多いため「コミュ力ある人ほどキツい」と感じる点や、単調な作業の繰り返しゆえに「出口を決めていない」とモチベーションが続かない問題も挙げた。



動画の最後でケンシロウは、これらの原因は個人の物の見方で変わるとし、「自分自身のタイプを見定めて、工場に適しているかどうか判断してもらえたら」と締めくくった。事前の対策と自己理解こそが、工場転職を成功させるための鍵であると結論付けている。