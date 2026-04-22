【栃木県那須塩原市】大地の恵みを感じる、アジア学院「ちょこっとファーム・フォレスト」を2026年度も開催



栃木県那須塩原市のアジア学院が、2026年度も、土に触れ世界とつながる一日体験プログラム「ちょこっとファーム・フォレスト」を開催！次回開催日は5月16日(土)だ。

大地の恵みを感じる一日体験プログラム

那須塩原の豊かな自然の中で、世界中から集まった学生たちが学ぶアジア学院。この環境を地域の人にも開放し、季節の野菜の収穫など、スタッフと一緒に汗を流して、大地の恵みを感じられる一日体験プログラムが「ちょこっとファーム・フォレスト」だ。

「ちょこっとファーム・フォレスト」当日は、集合ののち、オリエンテーションにてその日の作業内容とアジア学院について紹介。

スタッフと一緒に「共に働く」ファーム体験や、アジア学院で採れたオーガニック食材を囲んでのランチタイム(※プランによる)を楽しみ、その日のふりかえりをしてから解散となる。

2026年度の開催予定日をチェック

「ちょこっとファーム・フォレスト」の開催日は、隔月第3週10:00〜14:00で、2026年度の開催予定日は、5月16日(土)、7月18日(土)、9月19日(土)、11月28日(土)。

8月22日(土)と2027年1月23日(土)は、アジア学院夏・冬のフレンズデーとの合同特別企画として、キャンパスの森でツリークライミング体験が実施される。

参加費は1人2,000円(体験・材料費・ランチ代含む)で、0〜3歳は無料。汚れてもいい服を着用し、軍手、長靴、飲み物、帽子、タオルを持参しよう。

各回定員は先着で20名。申し込み・問合せ・参加希望の人は、電話またはメールから連絡を。小学生以下の参加は、大人の付き添いが必要だ。

「ちょこっとファーム・フォレスト」は、農業未経験の人も、近所の人も、アジア学院の雰囲気を覗いてみたい人も大歓迎とのこと。体を動かして働く心地よさと、アジア学院が大切にしている「共に生きる、共に働く」という精神を、肌で感じてみては。

■ちょこっとファーム・フォレスト

次回開催日時：5月16日(土) 10:00〜14:00

場所：アジア学院

住所：栃木県那須塩原市槻沢442-1

以降の2026年度開催予定日：7月18日(土)、9月19日(土)、11月28日(土)

アジア学院夏・冬のフレンズデーとの合同特別企画：8月22日(土)、2027年1月23日(土)

※ 天候や農閑期の状況により体験内容は変動する場合がある

詳細：https://ari.ac.jp/chocotto-farm-forest-2026-0420?ari=press

アジア学院HP：https://ari.ac.jp

(佐藤ゆり)