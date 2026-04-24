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意外と知らない「まいばすけっと」急増の理由。都会の生活スタイルに「見事にフィットしている」戦略とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が、YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」にて「『まいばすけっと』は5年1000店舗以上の急発展、小型スーパーがコンビニ業界を奪うか？」を公開した。東京都内で急増する小型スーパー「まいばすけっと」の強さと、その背後にある緻密なビジネス戦略について、独自の視点から解説した。



下矢氏はまず、まいばすけっとを「コンビニサイズのスーパーマーケット」と説明し、都市部を中心に約1200店舗を展開している点に注目した。その成長の背景には、単独世帯や共働き世帯の増加といった「東京エリアの住民の変化に見事にフィットできている」ことがあると分析する。営業時間を朝7時から夜24時までに設定することで、ビジネスパーソンの生活リズムに合わせ、コンビニよりも豊富な食料品を安く提供していることが支持される理由だと語った。



さらに、快進撃を支える「勝てる5つの仕組み」に言及。40坪以下の狭い土地での出店や、通勤圏内への集中的な戦略に加え、イオングループの強みを生かしたプライベートブランド商品や独自のサプライチェーンが強固な基盤となっていると指摘。他企業が簡単に真似できない理由として、独自の物流システムを構築する「資金力と覚悟」が必要不可欠であると説明した。



また、広報の観点からも独自性があると分析。新商品の情報発信にとどまらず、家庭で余った食品を回収するフードドライブなど生活に関わる事柄を積極的に発信しており、街にある価値を効果的にPRしていると述べた。



下矢氏は「必然的に勝っている感じがする」と述べ、単なる出店拡大ではなく、都市部のライフスタイルを徹底的に分析し、グループのノウハウを駆使した経営体力が急成長の鍵であると結論づけた。



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