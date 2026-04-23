お笑いタレントの大平サブロー（７０）と、漫才コンビ・ハイヒールのモモコ（６２）が２３日、大阪市内で「みるく饅頭 月化粧」の新ＣＭ発表会に出席した。

サブローに加え、モモコが同商品の新たなイメージキャラクターに。大阪では“１・５秒に１個売れるお土産”として有名な菓子のＣＭ登板に、モモコは「毎日のように月化粧を差し入れに持っていって、みんなからいつも『回し者か』『ＣＭ狙ってんのか』って言われたんですけど、夢が叶いました！」と、商品を模したかぶりものを被り笑顔を見せた。

２０１３年からＣＭに出演するサブローは「僕に入ってくる情報では、芸人が（運営会社の）社長とからむと『次のＣＭは僕で』と売り込みがあるらしい。『僕ももう７０やし、そろろそるどなたか後輩に…』って思うと思うでしょ？誰が譲るか！虎視眈々（たんたん）と、若手に狙われながらコマーシャルを続けていきたい」と“生涯出演”を宣言した。

サブローとのＣＭ共演に、モモコは「『感慨深いね』って言っていた。ＮＳＣの第１期生で、４４年前に入った時に『学校のもん』っていった感じで、ちょっと当たりがきつかった。サブロー兄さんと、ザ・ぼんちさんは唯一優しかった。『なんで優しいんやろ』ってダウンタウンとかと言っていたが『僕たちも吉本じゃなくて、よそから来たんやで』って。すごくかわいがってもうたお兄さんと、こうやってＣＭする日が来るなんて…」と述懐した。

モモコとの初対面を、頭の中でめぐらせたサブローは「彼女を初めて見たのは（フジテレビの）『笑っている場合ですよ！』。彼女が素人の漫才で来てて、ヤンキーバリバリのおねえちゃんの１７歳の少女やった。かぶり物を被って２人並んで『うわ〜長いな。あの少女とこんなんしてんねんな、えらいもんやな…』と染みるものがありました」としみじみ振り返った。