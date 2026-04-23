日本海沿いの「鳥取うみなみロード」が国の「ナショナルサイクルルート」候補に選定されたことを受け、鳥取県は２２日からサイクリストを対象にした優待キャンペーンを始めた。

鳥取ゆかりのお笑いトリオ「安田大サーカス」を「応援団」に任命。首都圏での知名度向上を図る。８月３１日まで。

「安田大サーカス」は団長の安田裕己さんが鳥取城北高出身で自転車愛好家。東京都内で行われたキャンペーン発表会で「鳥取は海もきれいで人も優しく、おいしい食べ物もたくさんある。ぜひ鳥取に来てほしい」と魅力をアピールした。

キャンペーンでは、走行場所のアンケートに答えると３０の宿泊施設で宿泊料金を最大３０００円割り引くなどする。カフェなどではヘルメットの提示で軽食をサービスする。

自転車を解体して持ち運ぶ輪行袋について、鳥取―米子の両空港間無料配送サービスも来年３月３１日まで実施する。羽田空港から空路で着いたサイクリストは、空になった袋を到着したどちらかの空港カウンターに預けると、自転車旅を楽しんだ後、もう一方の空港で受け取ることができる。

県観光戦略課の担当者は「今年のゴールデンウィークや夏休みはぜひ、鳥取うみなみロードへ来てほしい」と呼びかけている。