韓国メディアが、「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ、27）に対するダルトン・ラッシング捕手（ドジャース、25）の言動に激怒している。

「Fワード」が問題に...「ファンたちはすぐにラッシングの映像を拡散」

大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツは2026年4月22日（日本時間）、ホームのオラクル・パークでロサンゼルス・ドジャースと対戦し、3−1で勝利した。

韓国で物議を醸したシーンは、ジャイアンツ2点リードの6回の攻撃だ。

ドジャースのマウンドは山本由伸投手（27）。2死走者なしからイがライト前にヒットを放ち1塁に出塁した。

2死1塁の場面で、続くエリオト・ラモス外野手（26）がセンター前にヒット。1塁走者のイは3塁を回ったが、ホームでタッチアウトとなった。

自身の不甲斐なさからか、そのまま座り込んだイ。ラッシングは、イを横目にダッグアウトに引き揚げたが、その際、イに対して侮辱的な言葉を発したとみられている。

米ドジャース専門メディア「ドジャース・ウェイ」（ウェブ版）は、この時の様子を次のように報じた。

「ラッシングが単に悪態をついたというだけでなく、まだホームベースに座っているイ・ジョンフを振り返り、背を向けて肩をすくめ、その直後に『Fワード』を吐いた点が問題視されている。ファンたちはすぐにその映像を拡散し、ドジャースとジャイアンツのライバル関係が健在であることを示した」

このような現地報道を受け、複数の韓国メディアが過剰に反応した。

「米国現地でドジャースの捕手の『暴言疑惑』が話題に」

「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は「『悪態をついたのか？』イ・ジョンフの負傷にサンフランシスコファンが大激怒！ドジャースの捕手、一体何と言ったのか」。「スターニュース」（ウェブ版）は「『1塁→本塁でアウト』イ・ジョンフ激怒！『ドジャースの捕手、イに悪態をついた』現地で疑惑高まる」とのタイトルで記事化した。

「スターニュース」は、「ライバル戦の熱気が一線を越してしまったのだろうか」とし、こう続けた。

「ジャイアンツとドジャースの古くからのライバル関係が再び激化している。米国現地では、イ・ジョンフに対するドジャースの捕手の『暴言疑惑』が話題となっている。普段、感情表現を控えているイ・ジョンフが、異例にも怒りを交えた咆哮を見せた理由は、ラッシングの挑発によるものではないかという分析も出ている」

イはこの日、山本から2安打を放ち、1打点を記録。6回の激走は得点に結びつかなかったが、打撃でチームの勝利に貢献した。