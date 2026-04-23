「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２３日午後１時現在でフライトソリューションズ<3753.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



フライトは反落。企業の業務系システム開発やスマートフォン決済ソリューションなどを手掛けるが、業績は低迷を余儀なくされている。ただ、２６年３月期は営業損益が５０００万円の黒字予想に。続く２７年３月期も新モバイル端末や本人確認ソリューションが収益押し上げに貢献する見通しで利益回復が続く可能性が指摘されている。株価は２００円未満の低位株ということもあり、個人投資家の短期筋による値幅取り狙いの買いを誘っているもよう。



出所：MINKABU PRESS