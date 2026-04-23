100均に画期的なポーチ売ってた！「これからの季節に助かる〜！」「アイディアが天才だわ」

ダイソーで見つけた『ウェットティッシュも持ち運べるメイクポーチ』は、高見えデザインと実用性を両立した優秀アイテム。3層構造でコスメと汗拭きシートなどを一緒に収納でき、暑い季節のお出かけやイベントで大活躍します。サッと取り出して使えるスマートさが魅力で、プチプラとは思えないクオリティが光る商品です！

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商品情報

商品名：ウェットティッシュも持ち運べるメイクポーチ

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480629940

これは画期的すぎる！ダイソーのアイデアが光るポーチ

暑い時期に欠かせないボディーシート。できれば、毎日持ち運ぶメイクグッズとひとつにまとめたいですよね。

そんな時にピッタリなのが、ダイソーのメイク用品売り場で見つけた『ウェットティッシュも持ち運べるメイクポーチ』です。

これが想像以上に実用的で、思わずアイデア勝ちだな…！と感じたアイテムでした。

まず、見た目がしっかりしているのが好印象。デニム風の生地は程よくハリがあり、安っぽさが出にくい高見えデザイン。

シンプルなタグがワンポイントになっていて、普段使いのバッグに入れても生活感が出にくいのが嬉しいところです。

さらに内側には防水コーティングが施されていて、粉飛びやちょっとした液漏れもサッと拭き取れる仕様。洗濯はできないものの、お手入れのしやすさはかなり優秀です。

これからの季節に嬉しい！ダイソーの『ウェットティッシュも持ち運べるメイクポーチ』

なんといっても魅力的なのが、ウェットティッシュをそのまま入れられる専用ポケットがあること。フタを開けると中身が取り出せる仕組みです。

厚みのあるものは不向きですが、薄型のボディーシートや除菌シートを入れればスムーズに使えるので、かなり快適です。

専用ポケットはファスナーで固定できますが、完全密封ではありません。そのため、すぐに使い切れるサイズを入れるのがベストだと感じました。

専用ポケットを含め、3層構造になったメイクポーチ。

収納スペースに日焼け止めや保湿クリーム、ミニ香水、フェイスパウダー、ネイル用アイテムなどを入れてみても、まだ少し余裕があります。

見た目以上に収納力があるうえ、整理整頓も捗る優秀グッズです。

今回はダイソーの『ウェットティッシュも持ち運べるメイクポーチ』をご紹介しました。

汗を拭きたい時にいちいちバッグの中を探す必要がなく、サッと取り出してすぐ使えるのが◎

荷物を最小限にしたい外出時やイベント時にも。重宝すると思うので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。