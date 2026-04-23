osage、TVアニメ「ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話」OPテーマ「ヒトリゴト」縦型Music Video 2本同時公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

osageの新曲「ヒトリゴト」の縦型Music Video、ガールズサイド・ボーイズサイドが2本同時公開された。2本を同時再生することで完成する挑戦的な映像作品となっている。

監督は加藤マニが務め、軽音楽部をテーマにした青春劇とosageのバンドシーンが絡み合う、さわやかな映像に仕上がっている。是非家族や友人と一緒に2台のスマートフォンで作品を楽しんで欲しい。

「ヒトリゴト」は、TVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』OPテーマ。

さらにosageは先日東名阪2マンツアー「AGE AGEトゥナイト2026」の開催を発表したばかり。osageの今後の躍進から目が離せない。

●リリース情報

「ヒトリゴト」

2026年5月27日発売

【期間生産限定盤（CD only）】



品番：SRCL-13692

価格：￥1,870（税込）

CD予約はこちら

https://smr.lnk.to/UgXLJp

「ヒトリゴト」

先行配信中



配信リンクはこちら

https://osage-official.lnk.to/Hitorigoto

＜収録内容＞

01. ヒトリゴト

02. 残り香 -Acoustic Ver-

03. ごめんね。 -Acoustic Ver-

04. ヒトリゴト -TV Size-

『ヒトリゴト』店舗購入特典

楽天ブックス：オリジナルスマホサイズブロマイド

セブンネットショッピング：オリジナルピック

Amazon.co.jp：メガジャケ

全国アニメイト（通販含む）：オリジナルましかくブロマイド

osage応援店特典：オリジナルポストカード ※対象店舗は追って発表

●ライブ情報

ライブツアー「AGE AGEトゥナイト2026」

6/13(土) 名古屋 ell.FITS ALL

(OPEN 17:30 / START 18:00)【GUEST】Half time Old

6/14(日) 大阪 Live House ANIMA

(OPEN 17:30 / START 18:00)【GUEST】the paddles

6/27(土) 渋谷 Spotify O-WEST

(OPEN 17:15 / START 18:00) 【GUEST】Broken my toybox

チケット情報はこちら

https://eplus.jp/osage/

●作品情報

TVアニメ「ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話」



TOKYO MX 毎週月曜 23時30分〜放送開始

BS朝日 毎週月曜 23時24分〜放送開始

AT-X 毎週火曜 22時30分〜放送開始（毎週木曜10時30分〜、毎週月曜16時30分〜※リピート）

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

＜あらすじ＞

桜大門くんは、毎朝校門の前で生徒たちの身だしなみをチェックしている風紀委員。

微笑(ポエム)ちゃんは、毎朝チェックで呼び止められるスカート丈が不適切なJK。

水と油のような二人が、ある日補習でばったり鉢合わせする。真面目で堅物だと思っていた桜大門くんの正体は、勉強が全然できないポンコツ風紀委員だった！

正反対な二人だったが、お互いを知っていくことで次第に距離が縮まっていく。桜大門くんと微笑ちゃん、二人の出会いから始まる青春のお話――。

＜osageプロフィール＞

Vo/Gt.山口ケンタ、Gt.金廣洸輝、Ba.ヒロクサマ、Dr.田中優希からなる、4人組ロックバンド。

下北沢にて結成。2017年春より精力的に活動を始める。

感情を最大限にのせて歌うボーカル山口ケンタのハイトーンボイスと一体感溢れる確かな演奏力が織りなす楽曲はラブソングからラウドなロックまでをエモーショナルに表現。

2024年6月19日(水)にMBSドラマイズム「墜落JKと廃人教師Lesson2」のエンディング主題歌「残り香」を配信リリース。

7月27日(土) 「ENSEMBLE TOUR 2024」ツアーファイナルにて、ソニー・ミュージックレーベルズからのメジャーデビューを発表し、8月7日(水)にメジャーデビュー両A面シングル「マイダイアリー / 透明な夏」を配信リリース。

その後両A面シングル「ジオメトリック / and goodbye」を9月25日(水)に配信リリース。新曲「ジオメトリック」は9月17日(火)よる11時56分スタートのTBSドラマストリーム『毒恋〜毒もすぎれば恋となる〜』エンディングテーマ。「and goodbye」は少女漫画「君を忘れる恋がしたい」3巻コラボソング。さらに、Major 1st EP 『フラグメントe.p』を2025年1月15日(水)にCDリリース。表題曲「フラグメント」は、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットTVアニメ『青のミブロ』第2クールエンディングテーマ。4月3日(木)に配信開始した「オーバードライヴ」はBS-TBS木曜ドラマ23『すぱいす。』主題歌となっている。

©横田卓馬・講談社／ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話製作委員会

関連リンク

osageオフィシャルサイト

https://osage-official.com/