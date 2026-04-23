【迷惑客】妻がいるのに店員にアプローチするストーカー客をギャフン！職場が救われたスカッとエピソード【作者に聞く】
【漫画】本エピソードを読む
アパレル業界で約10年働いていたゆき蔵(@yuki_zo_08）さんは、華やかなイメージとは裏腹な現場のリアルを漫画にして発信している。今回紹介するのは、接客中に出会った“普通の客”が、なぜかストーカーへと進化してしまったという衝撃エピソードだ。しかも店長は「お金を使ってくれている以上どんな人もお客様」と言い切り、助けは期待できない。詰みである。だが、そんな状況をひっくり返す人物が現れる。
最初の来店時、その男性は「妻の誕生日プレゼントを買いに来ました」と語る、ごく普通の感じのよい客だった。むしろ“いい人枠”である。それがどうだろう。数回の来店を経て、なぜか徐々に様子が怪しくなり始める--。
ゆき蔵さん自身も「全く予兆はありませんでした！」と語るほど急激な変化だったという。「奥様思いのすてきな旦那様だと感心してたのに…あんな風に豹変するとは…」と振り返るその言葉に、理不尽さがにじむ。
■“勝手に始まる関係”という恐怖
転機は2度目の来店だった可能性が高いという。以降、その男性は用もないのに店の前をうろつき始める。しかも脳内では関係が進展しているらしく、「妻には僕たちの関係は内緒」と発言。いや、始まってすらいない。
ゆき蔵さんも「3回目の来店時には確実に変になっていました」と語り、「ほめたことを“好意”と勘違いされたのかもしれない」と振り返る。営業トークが恋愛フラグに変換される世界線、恐ろしすぎる。
■頼れない上司、現れる“姉御”
店長はというと、「どんな方だろうがお客様です。責任を持って対応しなさい」と一貫して放置スタイル。もはや防御力ゼロである。ストレスが積み重なり、営業スマイルすら作れなくなったとき、ついに限界を迎えた。
そんな絶望的なタイミングで現れたのが、百貨店側の“係長”だった。ゆき蔵さんは「係長は姉御肌で、フロアのみんなから慕われていました」と語る。上に課長がいても、実質トップはこの人である。強い。
■「接客は接待じゃない」一言で空気が変わった
係長の対応はシンプルかつ痛快だった。「私たちの仕事は接待じゃない」。その一言が、これまで歪んでいた空気を一気に正常化させる。
客だからといって何でも許されるわけではない。当たり前のことを、当たり前に言い切る。その強さが、現場を救った瞬間でだった。理不尽に耐え続けていた側からすれば、まさにスカッと案件だ。
ゆき蔵さんは現在も、実体験をもとにしたエピソード漫画を発信している。ストーカー客、迷惑客、クレーム客――現場で起きたリアルを、どこかコミカルに、しかし確かな温度で描き続けている。更新は毎日20時30分、場合によっては1日2回。現場の“あるある”と“理不尽”を、笑いに変えて届けてくれる作品群だ。
取材協力：ゆき蔵さん(＠yuki_zo_08)
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