お笑いコンビ「Take2」の東MAXこと東貴博（56）が、22日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜深夜11・10）に出演。2011年に結婚したタレント・安めぐみ（44）との婚約にまつわる秘話を明かした。

同番組では、「関西人のお財布事情！最近こんなことに散財しました」とのテーマで街頭インタビューを実施。その中で、ジュエリーや高級車を購入し1億円超えというエピソードが飛び出ると、東は「ジュエリーって分からないもんね、見た目にね」と切り出した。

「安さんと結婚するってなった時、ジュエリーを見に行った」と東。すると安の希望で「ハリー・ウィンストン」「これぐらいのサイズ」「ニューヨークの本店で買おう」という流れに。

そのため東は「注文してうちの弟に取りに行かせた」と回想。渡航費を含め「結構な額がかかった」といい、声をひそめながら「ここだけの話、1本（1000万）ぐらいかかった」と明かすと、共演者からは「うわーっ！」と声が上がった。

しかし「会見で1回こうやっただけでもう使ってない」とお披露目するポーズで再現すると、またしても「えーっ！」と一同は仰天。さらに「ワイドショーで、それを見てたコメンテーターの人が“コレ200万はしますね”って。ふざけんな、そんなもんじゃねぇよ！」とぶちまけた。

これを受けて「かまいたち」濱家隆一は、安の芸名に掛けて「それもう“高”さんですやん、“高めぐまれ過ぎ”さんですやん」と苦笑い。相方の山内健司は「しかも“本店で買いたい”って言って、買いに行ったのは弟さん。行きたかったんじゃないんや」とあきれていた。