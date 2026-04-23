【S.H.Figuarts ポートガス・D・エース -マリンフォード頂上決戦-】 予約開始：4月24日16時 10月 発送予定 価格：9,900円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ポートガス・D・エース -マリンフォード頂上決戦-」を10月に発売する。4月24日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は9,900円。

本製品は、アニメ「ONE PIECE」より、マリンフォード頂上決戦時の「ポートガス・D・エース」を、同社のアクションフィギュア「S.H.Figuarts」で商品化したもの。

「エース」の多彩なアクションを再現出来る圧倒的な可動域に加え、手錠での拘束シーンや火拳が再現可能なオプションパーツが付属しており、さらに、豊富な表情パーツであの有名なシーンも再現することができる。

「S.H.Figuarts ポートガス・D・エース -マリンフォード頂上決戦-」

サイズ：全高 約155mm 素材：PVC、ABS、金属 商品内容本体交換用表情パーツ4種交換用手首パーツ左右各4種メラメラエフェクトパーツ一式火拳エフェクトパーツ一式手錠＜ボーナスパーツ＞「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -マリンフォード頂上決戦-」用交換用表情パーツ

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

※実際の商品とは多少異なる場合があります。