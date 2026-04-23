接触して転倒したバイク運転手が左肩骨折…長野が女子選手の交通事故を報告
AC長野パルセイロは23日、レディースチームのDF高野瀬紫苑による交通事故を報告した。
公式サイトによると、事故が起きたのは18日の8時10分頃で、場所は長野県須坂市内。高野瀬が運転する車両が信号の無い交差点で一時停止し、左右確認をして直進した際、左からバイクが通過し、接触して転倒した。事故発生後は直ちに警察へ届け出て事故処理を行ったという。
接触した相手は緊急搬送され、左肩の骨折と診断。高野瀬に怪我はなかった。
クラブは「選手には厳重注意をするとともに、レディースチーム全選手・スタッフ等は、事故再発防止に向けて、継続した安全運転教育に取り組みを徹底いたします」と表明。「交通事故に遭われた方の一日でも早い回復をお祈り申し上げますとともに、ご家族の方々にご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と述べた。
公式サイトによると、事故が起きたのは18日の8時10分頃で、場所は長野県須坂市内。高野瀬が運転する車両が信号の無い交差点で一時停止し、左右確認をして直進した際、左からバイクが通過し、接触して転倒した。事故発生後は直ちに警察へ届け出て事故処理を行ったという。
接触した相手は緊急搬送され、左肩の骨折と診断。高野瀬に怪我はなかった。
クラブは「選手には厳重注意をするとともに、レディースチーム全選手・スタッフ等は、事故再発防止に向けて、継続した安全運転教育に取り組みを徹底いたします」と表明。「交通事故に遭われた方の一日でも早い回復をお祈り申し上げますとともに、ご家族の方々にご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と述べた。