51歳“レジェンド”沢地優佳、新作DVDで「感無量」 写真公開でファン歓喜「たまんない！」
レジェンドグラドル・沢地優佳（51）が、23日までに自身のインスタグラムを更新。大胆ショットにも挑戦している、DVD作品について紹介した。
【写真】51歳“レジェンド”沢地優佳が”妖艶さ”あふれる姿
沢地は「6月10日ラインコミニケーションから発売されるDVD。有名なカメラマンさんが2名もついてくださって、感無量でした。こちらは西條彰仁カメラマンさんによるものです。初めての出会い。緊張と集中と勝負と新鮮さとシャッター音発売一瞬を切り取りイメージを伝える貴重な時間でした。ありがとうございました」と写真を添えて投稿。
ファンからは「たまんない！」「めっちゃキレイです」「ステキです」などといった感想が相次いで寄せられている。
【写真】51歳“レジェンド”沢地優佳が”妖艶さ”あふれる姿
沢地は「6月10日ラインコミニケーションから発売されるDVD。有名なカメラマンさんが2名もついてくださって、感無量でした。こちらは西條彰仁カメラマンさんによるものです。初めての出会い。緊張と集中と勝負と新鮮さとシャッター音発売一瞬を切り取りイメージを伝える貴重な時間でした。ありがとうございました」と写真を添えて投稿。
ファンからは「たまんない！」「めっちゃキレイです」「ステキです」などといった感想が相次いで寄せられている。