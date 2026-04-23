　23日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比60円高の5万9860円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万9585.86円に対しては274.14円高。出来高は6635枚だった。

　TOPIX先物期近は3734.5ポイントと前日比19.5ポイント安、TOPIX現物終値比10.49ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59860　　　　　 +60　　　　6635
日経225mini 　　　　　　 59850　　　　　 +50　　　159156
TOPIX先物 　　　　　　　3734.5　　　　 -19.5　　　 13218
JPX日経400先物　　　　　 34030　　　　　-105　　　　 431
グロース指数先物　　　　　 781　　　　　　-2　　　　 521
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース