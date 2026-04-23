23日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比60円高の5万9860円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万9585.86円に対しては274.14円高。出来高は6635枚だった。



TOPIX先物期近は3734.5ポイントと前日比19.5ポイント安、TOPIX現物終値比10.49ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 59860 +60 6635

日経225mini 59850 +50 159156

TOPIX先物 3734.5 -19.5 13218

JPX日経400先物 34030 -105 431

グロース指数先物 781 -2 521

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース