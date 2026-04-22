パパブブレのフルーツフェアで初夏を満喫♡カラフルな果実キャンディ登場

果実のみずみずしさをそのまま閉じ込めたようなキャンディが楽しめる、パパブブレの「フルーツフェア」がスタート♡見た目にも鮮やかで、初夏にぴったりな爽やかな味わいが魅力です。気分に合わせて選べるミックスキャンディや、透け感が美しいロリポップなど、思わず手に取りたくなるラインアップが勢ぞろい。日常に小さなときめきを添えてくれる、季節限定のスイーツをご紹介します♪

気分で選べるフルーツミックス

その日の気分に合わせて楽しめる3種類のフルーツミックスが登場。

「シトラスミックス」は、みかん・ゆず・レモン・シークワーサーを詰め込んだ爽やかな味わいで、もぎたての果実のような酸味が魅力です。価格は740円。

「ベリーミックス」は、いちご・ラズベリー・ブラックベリー・カシスを組み合わせた華やかな香りが特徴。甘酸っぱく女性に人気のフレーバーで、同じく740円。

「トロピカルミックス」は、パッションフルーツ・マンゴー・パイン・ライチを使用し、濃厚でエキゾチックな味わいが楽しめます。価格は740円。

どれもカラフルな見た目とフルーティーな香りで、開けた瞬間から気分が上がる一品です。

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透け感が美しいロリポップ

光にかざすときらめく「フルーツクリアロリポップ」は、見た目も味も楽しめる特別なキャンディ。

フレーバーはレモン・いちご・ぶどうの3種類で、それぞれ590円（税込）。透明感のあるデザインはまるで宝石のようで、写真映えも抜群です。

ひと口かじると、果実そのもののようなピュアな甘さと酸味が広がり、軽やかな味わいが初夏の気分にぴったり。ちょっとしたギフトや自分へのご褒美にもおすすめです。

ギフトにも嬉しい華やかさ

今回のフルーツフェアは、味だけでなくパッケージの可愛さにも注目。みずみずしいフルーツをイメージしたデザインは、持っているだけで気分が明るくなるような仕上がりです。

予約は4月22日(水)より公式サイトで受付開始、5月7日(木)から全国店舗で販売されます。数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。

日常のひとときや大切な人へのプレゼントに、季節感あふれるスイーツを取り入れてみてはいかがでしょうか。

初夏を彩るご褒美スイーツ

カラフルでみずみずしいフルーツキャンディは、見ているだけで心が弾む存在♡パパブブレのフルーツフェアは、日常にさりげない特別感をプラスしてくれるイベントです。

自分へのちょっとしたご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったり。季節限定の味わいを楽しみながら、初夏ならではの爽やかなひとときを過ごしてみてください♪