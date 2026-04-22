家事のムダを省くアイデアを発信している、シンプルライフ研究家・マキさんは、機能的でムダのないデザインの「無印良品」グッズを長く愛用する大ファン。ここでは、数ある名品のなかから、マキさんが「本当に使いやすい」と太鼓判を押すおすすめグッズを5つ厳選して紹介します。

理想のシンプルライフがかなう「無印良品」のアイテム

無印良品の魅力を「シンプルで最低限の機能に絞った商品だからこそ、さまざまな使い方ができて、長く使い続けられるよさがあると思います」と話す、シンプルライフ研究家のマキさん。

【写真】廃番になったら困る「無印良品」キッチンの隠れ名品

「お店がたくさんあるので、買いたししやすく、高すぎないお手頃な価格もにくいですね。シンプルライフを目指す方にとって、まさにぴったりなのが無印良品です」（マキさん、以下同）

1：廃番になってほしくないキッチンの隠れ名品

無印良品の「竹箸」は、菜箸として使う丈夫な竹箸。

「150円とお手頃なので、ガシガシ使って1年に1回買い替えています。予備も買っておくほど、手放せないお気に入り！」

・竹箸 長さ30cm ￥150

2：10年以上愛用している高コスパグッズ

「スチール工具箱1」は、スチール製の小さな収納箱。

「裁縫箱にしたり、工具入れにしたり、薬箱に…と使い回して10年以上。まったく壊れないので、一生使えそう（笑）」

・スチール工具箱1 約11×20.5×高さ5.5cm ￥1190

3：子どものテスト勉強に大助かりな絶妙カラー

「さらさら描けるゲルインキボールペン」は、マキさんが名品と話す、オレンジ色のボールペン。

「これで書いた文字に赤い下敷きをのせると、きれいに消えるんです。娘たちのためにストックしています」

・さらさら描けるゲルインキボールペン ノック式0.5mm オレンジ ￥120

4：なんでもない漂白剤が飾りたくなるほどかわいい

「ナチュラルクリーニング過炭酸ナトリウム（漂白・除菌）」は、無印良品らしいシンプルな見た目の過炭酸ナトリウム。

「洗濯物の漂白はもちろん、茶しぶとりや洗濯槽クリーナーとしても。衣類のにおいとりにも使えます」

・ナチュラルクリーニング過炭酸ナトリウム（漂白・除菌） 220g ￥499

5：シンプルで小さな時計は玄関ドアにぴったり

「駅の時計 ミニ」は、マグネットつきの小さな時計。

「玄関ドアにはっています。家を出る前に時間を確認できるから、余裕をもって駅に向かえて、けっこう助かるんです」

・駅の時計 ミニ 約5×7×厚さ2cm ￥3490

※この特集で紹介したアイテムは、撮影時（2026年1月6日）に各店舗で発売されていたアイテムです。本誌発売時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、商品価格が変更になったり、すでに販売終了している可能性もありますのでご了承ください

※サイズはとくにお断りのない場合は、縦×横の順に表記しています