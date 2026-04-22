ＮＯＫがマッチスポンサーとなる、明治安田生命Ｊ２・Ｊ３リーグ百年構想リーグＥＡＳＴ−Ｂグループ 第１２節「ＮＯＫ・ＮＯＫ東北スペシャルマッチ 福島ユナイテッドＦＣ ｖｓヴァンフォーレ甲府」を２５日に福島市のとうほう・みんなのスタジアムで開催する。福島ユナイテッドＦＣでの「ＮＯＫスペシャルマッチ」は、今回で５度目となる。

「社会に不可欠な中心領域を担うモノづくり」を掲げるＮＯＫグループは、福島における持続的な生産体制の構築強化と地域経済への寄与を目指し、４月１日付で新生産会社「ＮＯＫ東北株式会社」を設立。福島に重要な拠点を置く企業として、地域振興やスポーツなどを通じた地域交流の場づくりに取り組んでいる。

試合当日は、現役選手やコーチによる子どもたち向けのサッカー教室やＮＯＫの製品を使った体験型ゲームなどのイベントも実施する。

また、チームとコラボしたグッズのヘアゴム「福島ユナイテッドＦＣ×ＫＫＯＯＲ」の第３弾となる新製品を数量限定で販売する。「ＫＫＯＯＲ（くくーる）」は、ＮＯＫが独自に開発した新素材のシリコーンゴムを使用し、汗や水に強く、髪をしっかり固定しながらも簡単に外すことができるスポーツなどに最適のヘアゴム。今回は、黒色のヘアゴム本体に福島ユナイテッドＦＣユニホーム型チャームを組み合わせた限定デザインになっている。