BIGBANG（ビッグバン）メンバーSOL（37）が、9年ぶりにフルアルバムをリリースする。

所属事務所のTHE BLACK LABELは20日、公式SNSで、SOLのソロで4枚目となるフルアルバム「QUINTESSENCE」のカバー画像を公開し「新アルバムは5月18日午後6時に音源が発売される」と発表した。

韓国メディアのスポーツ京郷は22日「9年の長い沈黙を破ったSOLがついに帰還」のタイトルで「音楽的本質を探求した新しい正規アルバムで帰ってくる。華やかなステージの熱気を栄養分として、黙々と磨き上げた今回の新作は、ソロアーティストとしての濃い実力を余すところなく証明するステージになると見込まれる」と期待した。

23年4月には、2枚目ミニアルバム「Down to Earth」を発表しており、ミニアルバムを含めると、3年ぶりとなる。最後のフルアルバムは17年8月の「WHITE NIGHT」だった。

今回、公開されたカバー画像は、アルバム名「QUINTESSENCE」の頭文字Qを、2人の天使の形にデザインした。アルバム名は「本質」または「精髄」を意味する。