ディズニープラスで独占配信中のマーベルのドラマシリーズ『デアデビル：ボーン・アゲイン』シーズン2より、クリステン・リッター演じるジェシカ・ジョーンズの新場面写真が公開された。

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本作は、昼は法で弱者を守る弁護士、夜は裁けない悪を叩きのめすヒーローという2つの顔を持つデアデビルことマット・マードック（チャーリー・コックス）の姿を描いたドラマシリーズ。

シーズン2の第6話では、かねてよりMCU初参戦が発表されていた私立探偵のジェシカ・ジョーンズ（クリステン・リッター）がついに登場。公開された場面写真では、ライダースに身を包んだ彼女の姿や、デアデビルと会話する様子が切り取られている。

闇夜に紛れ街の平穏を取り戻そうと奮闘するデアデビルと、ニューヨーク市長として悪政を推し進めるキングピン（ヴィンセント・ドノフリオ）の因縁の対決が火花を散らすシーズン2。デアデビルは徒党を組み、ニューヨークの支配権を確固たるものにしようと企むキングピンの計画をことごとく阻止。両者ともに犠牲を出しあい、熾烈な争いが続く中、ジェシカ・ジョーンズがついに登場。かつてマインドコントロール能力を持つヴィランによって心に深い傷を負い、人を信じることに距離を置いていたジェシカが現在は家庭を築いており、愛する娘まで生まれていたというビッグサプライズも。長年の時を経てジェシカを取り巻く環境も変化しているようだが、頑強な肉体と常人をはるかに凌ぐ怪力は今なお健在で、自宅に乗り込んできた武装集団を瞬く間に蹂躙。かつて、正義感の違いが理由でいがみ合いながらも、手を組んできたデアデビルともチームワーク抜群の共闘を繰り広げた。これまでの間、ジェシカはどこでどのような時間を過ごしていたのか。また、ジェシカの夫であり、愛娘の父である男は一体誰なのか。未だ謎に包まれていることが多く、まだまだサプライズが残されているかもしれない。

7年ぶりにジェシカ・ジョーンズを演じることとなったリッターは「ファンの声に応えて、作品に復帰できるというのは本当にポジティブな経験であり、お祝いの気分になります！ 多くの人にとって特別な意味を持つキャラクターを演じ、その役に再び戻れるというユニークな機会は本当に稀です」と、復帰への喜びを赤裸々に告白した。

（文＝リアルサウンド編集部）