略奪婚をした友人を結婚式に招待した結果、台無しにされたという人も。今回は、結婚式をきっかけに、親友と縁を切った人のエピソードをご紹介します。

お前が主役じゃないから

「親友が既婚者の男性と付き合い、略奪婚していました。不倫はいけないことだけど、『どうしても彼のことが好きで……』と泣きながら語っていた親友に少し同情してしまいました。しばらくして私の結婚式の日程が決まり、その親友も招待することに。学生時代からの一番の親友だったので、スピーチをお願いしました。

挙式当日、親友はなぜか真っ白なパーティードレスで参列していました。一体どういうつもりなのか……。モヤモヤしながら式は進んでいき、親友のスピーチが始まりました。

親友は私との思い出を話してくれていたけれど、白いドレスが気になって話が入って来ず……。最後に『私も結婚することになりました！』『親友と同じタイミングで花嫁になれて幸せです！』なんて言い出して、他の参列者は困惑しながらも拍手を送っていました。いやいや、お前が主役じゃないから。

他の友人たちの話によると、親友は式場で自撮りしまくっていたそうです。略奪婚で式を挙げられなかったから、私の式に白いドレスを着て花嫁気取りで写真を撮っていたのでしょうね……。スピーチで結婚の報告までして、お祝いしてもらった気分になっていたのでしょう……。

ずっと親友だと思っていたけれど、その日で縁を切りました。略奪婚で誰にも祝ってもらえず、慰謝料でお金もないから式もできなくて、そのせいで頭が変になっちゃったのかな。不倫するような人間に、少しでも同情した私が間違っていました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2026年2月）

▽ 普通に結婚式してお祝いしてもらえる姿を見て羨ましかったのでしょうか……。略奪婚をしたのも、式を挙げられないのも自業自得だというのに。親友の結婚式を邪魔するなんて、縁を切られて当然です……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。