「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」4K UHD+3D+Blu-rayセット

(C)2026 20th Century Studios

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」の4K UHD+3D+Blu-rayセットとOリング仕様のBlu-ray+DVDセットを7月15日に発売する。価格は4K UHD+3D+Blu-rayセット(品番：WDUF-1189)が9,790円、Blu-ray+DVDセット(品番：WDXF-1189)が5,390円。発売元はウォルト・ディズニー・ジャパン。発売・販売元はハピネット・メディアマーケティング。

3 時間半以上に及ぶ豪華ボーナス・コンテンツを収録。ジェームズ・キャメロンが追求した究極の没入型エンターテイメントの舞台裏に迫る。「映像革命の先駆者として知られるキャメロンが、革新的なテクノロジーと極限まで進化させた撮影技術をどのように融合させ、この壮大な世界を生み出したのかーメイキング映像やスタッフやキャストのインタビューからもその秘密に迫る」としている。

Blu-ray+DVDセット

(C)2026 20th Century Studios

さらに、同作の見せ場とも言える炎が猛威を振るう迫力の戦闘シーンや、濃密なドラマを支える制作の様子など、劇場公開時には観られなかった創作のプロセスを余すところなく紹介。「知れば知るほどシリーズの奥深さに触れ、何度でも観返したくなる、ファン必見の充実したボーナス・コンテンツ」とのこと。

アバターシリーズ3作をそれぞれ4K UHD BDとBDのセットにした「アバター 4K UHD 3ムービー・コレクション(4K UHD+BD9枚組)」「アバター ブルーレイ 3ムービー・コレクション(BD6枚組)」も同時発売する。価格はアバター 4K UHD 3ムービー・コレクション(品番：WDUF-1191)が22,000円、アバター ブルーレイ 3ムービー・コレクション(品番：WDXF-1191)が13,200円。

アバター 4K UHD 3ムービー・コレクション

(C)2026 20th Century Studios

アバター ブルーレイ 3ムービー・コレクション

(C)2026 20th Century Studios