制作発表会での“ムジゲ運輸”チーム(「復讐代行人3〜模範タクシー〜」制作発表SPより)

デビュー20周年を迎え、1月31日に開催された来日ファンミーティング「Our 20th Moment」が注目を集めたイ・ジェフン。その20周年公演でも話題の中心に挙がり、実力派俳優としての現在の地位を揺るがないものにした彼の代表作といえば、"ムジゲ運輸のキム・ドギ"に扮した「模範タクシー」シリーズだ。

特に、韓国の地上波・SBSのドラマアワード「2025 SBS演技大賞」で5冠に輝き、2度目の大賞を獲得したシリーズ第3作「復讐代行人3〜模範タクシー〜」は、大規模な日本ロケが行われスケール感も格段にアップ。笠松将や竹中直人ら日本人キャストの特別出演でも大きな話題となった。

イ・ジェフンの多彩な七変化も必見！「復讐代行人3〜模範タクシー〜」 (C) SBS

同シリーズは、特殊部隊出身で天才的な運転技術を持つタクシー運転手キム・ドギ(イ・ジェフン)を中心に、表向きはごく普通のタクシー会社のムジゲ運輸に勤務するプロフェッショナル集団が、法では裁けない悪に復讐代行を行う"模範タクシー"として暗躍する痛快なアクションエンタテインメント。

「復讐代行人3〜模範タクシー〜」 (C) SBS

5月2日(土)よりKNTVにてTV初放送される「復讐代行人3〜模範タクシー〜」も、シーズン1からのおなじみメンバーが集合。天才ハッカーのアン・ゴウン(ピョ・イェジン)、ドギの相棒"ドギカー"を完璧に仕上げる整備担当のチェ・ギョング(チャン・ヒョクジン)＆パク・ジノン(ペ・ユラム)、そしてチームの支柱チャン・ソンチョル代表(キム・ウィソン)がドギの活躍を強力にサポートし、抜群のチームワークでヴィラン(悪役)に立ち向かう。

「復讐代行人3〜模範タクシー〜」 (C) SBS

「復讐代行人3〜模範タクシー〜」 (C) SBS

運転技術のみならず、拳を使った接近戦、人格も含めて完璧な変貌を遂げる七変化ぶりなど、ドギの超がつくヒーローぶりも健在だ。もちろんスカッとする復讐シーンもシリーズ史上最高レベル。ムジゲ運輸の面々が、時にはやりすぎでは？とハラハラしてしまうほどヴィランたちをコテンパンに懲らしめる展開は韓国で"サイダードラマ"とも呼ばれ、シリーズの人気を決定づけている。

「復讐代行人3〜模範タクシー〜」 (C) SBS

日本・福岡が舞台となる第1・2話では、シリーズ史に残るスケールとなった国際犯罪に着手。日本の港で行われる人身売買オークションの現場に踏み込むムジゲ運輸の活躍が見どころだ。

大規模な日本ロケも敢行され、日本語セリフや見慣れた日本車タクシーが飛び交い、日本特有の任侠の世界観も色濃く反映。竹中直人演じる元ヤクザのコミカルなセリフまわしも楽しいが、韓国でも大きな話題をさらったのが、Netflix映画「グッドニュース」が評判を呼ぶなど、海外にも活躍の場を広げている笠松将の堂々たるヴィランっぷりだ。

「復讐代行人3〜模範タクシー〜」 (C) SBS

笠松が扮するのは、全身にタトゥーが入った犯罪組織の親分・松田圭太。"韓国の元殺し屋"と偽り、特攻服姿で接近してきたドギのことを最初は警戒するも、タイマン勝負の末に認めた松田は、「オレのとこに来ないか、部下になれ」と心を開き始める。ドギに騙されているとも知らず松田が心を許していく展開は滑稽ながらも哀愁があって、ブロマンス的な味わいも漂う。2人が義兄弟の契りを交わすシーンなど、うっかり松田に感情移入してしまいそうだ。

「復讐代行人3〜模範タクシー〜」 (C) SBS

そんな福岡編に対するこだわりはイ・ジェフンにとっても格別なよう。「第1・2話で僕の全てを注ぎ込んだと思っています。国際犯罪のエピソードでは、ドギがどんな"サブキャラ(変装したキャラクター)"で悪を討つのか期待してほしい。個人的にとても愛着がある」と、放送開始前の制作発表会でコメントしていたほど。この制作発表会の模様も、5月3日(日)に「『復讐代行人3〜模範タクシー〜』制作発表SP」としてKNTVにて日本初放送される。

「復讐代行人3〜模範タクシー〜」 (C) SBS

他にも、第3・4話には悪質な詐欺を働く中古車仲介業者に扮したユン・シユン、第9・10話にはアイドル練習生に接待を強要する芸能プロのパワハラ社長に扮したチャン・ナラら、スター俳優たちが続々とドギたちの"ターゲット"に。どちらも好感度抜群の人気俳優だけに、そのパブリックイメージを覆す表情を見せた、ヴィランとしての存在感は強烈だ。

「復讐代行人3〜模範タクシー〜」 (C) SBS

何よりも、2023年のシーズン2と2025年のシーズン3で「SBS演技大賞」の大賞にそれぞれ輝くという快挙を成し遂げたイ・ジェフン最高のアタリ役！キム・ドギの勇姿に惚れること必至の快作だ。

文＝酒寄美智子

放送情報

復讐代行人3〜模範タクシー〜

放送日時：2026年5月2日(土)20:00〜

※毎週(土)20:00〜(2話連続放送)

「復讐代行人3〜模範タクシー〜」制作発表SP

放送日時：2026年5月3日(日)19:20〜

チャンネル：スカチャン1(KNTV801)、KNTV(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

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