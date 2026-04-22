アップルが「iPhone 18 Pro」に搭載する新たなカメラシステムの生産を開始したことが、海外にて報じられています。

韓国メディアのETNewsによれば、iPhone 18 Proでは「可変絞りカメラ」が搭載されるとしています。可変絞りではセンサーに届く光の量を制御でき、暗い環境では開いてより多くの光を取り込み、明るい場面では閉じて露出オーバーを防ぎます。これにより、ユーザーは被写界深度をより細かくコントロールできるようになるのです。

これまでのiPhoneでは、カメラに可変絞りは採用されませんでした。iPhone 14 ProからiPhone 17 Proまで、メインカメラにはF1.78の固定絞りレンズが採用されており、撮影時は絞りが常に全開の状態になっています。

2024年12月にアナリストのミンチー・クオ氏も、iPhone 18 Proの背面メインカメラに可変絞りが搭載されると言及しました。2025年10月の報道では、アップルが次世代iPhoneにこの技術を導入する計画を進めており、サプライヤーと部品について協議していると伝えられています。

iPhoneでは明るい屋外での動画撮影時、シャッタースピードが極端に早くなり、パラパラ漫画のような質感になってしまうことがあります。iPhone 18 Proで可変絞りカメラが採用されれば、このような悩みも解決することでしょう。

Source: ETNews via MacRumors

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