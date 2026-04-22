「巨人２−１中日」（２１日、長野オリンピックスタジアム）

緊急事態で若武者が躍動した。負傷離脱した泉口に代わり「６番・遊撃」でプロ初出場初スタメンの巨人ドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝が、プロ初安打をマークして勝利に貢献した。

昇格したこの日、阿部監督にあいさつをし「スタートからいく」と伝えられ先発出場。１点を追う七回無死一塁の場面で、バントの構えから打ち、遊撃にゴロを放って一塁にヘッドスライディングした。Ｈランプを点灯させ「必死でやるだけだったんで良かったなと思います」。バスターエンドランが成功。相手の守備のミスも絡んで無死二、三塁と好機が拡大し、２点を奪って逆転した。

「（バスターエンドランは）勝負をかけた。それに応えていい仕事をしてくれましたね」と指揮官。若い力がチームの窮地を救った。

◆小浜 佑斗（こはま・ゆうと）２００１年１０月５日生まれ、沖縄県出身。２４歳。１８０センチ、８６キロ。右投げ右打ち。中部商−沖縄電力を経て、２５年度ドラフト５位で巨人入り。走攻守三拍子そろった内野手として期待が高い。