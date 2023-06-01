HANA「NON STOP」ストリーミング累計1億回再生突破！国内ダンス＆ボーカルグループ史上最多記録更新

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HANAの楽曲「NON STOP」が、Billboard JAPANチャートにおけるストリーミング累計再生回数1億回を突破した。

■1億回再生を突破した楽曲数が通算8曲に到達！

これにより、HANAは1億回再生を突破した楽曲数が通算8曲に到達。この記録は、国内ダンス＆ボーカルグループとして史上最多となり、あらたな金字塔を打ち立てた。

デビューからわずか1年足らずという短期間での達成はきわめて異例。怒涛のリリースと確かなクオリティでシーンを駆け抜けてきた彼女たちの勢いを、改めて証明する結果となった。

2026年2月には1stアルバム『HANA』をリリースし、現在は全国ホールツアーを開催中。各地で進化し続けるパフォーマンスとともに、グループとしての存在感を日々更新し続けている。

さらに、グローバルブランド「ディーゼル」のジャパンブランドアンバサダーに就任するなど、音楽の枠を越えた活動も広がりを見せており、その影響力は加速度的に拡大中だ。

止まることなく走り続けるHANA。その名のとおり“NON STOP”で紡がれていく物語から、今後も目が離せない。

■HANA ストリーミング1億回再生突破曲一覧

「ROSE」（3億回突破）

「Blue Jeans」（3億回突破）

「Drop」（2億回突破）

「Burning Flower」

「Tiger」

「BAD LOVE」

「My Body」

「NON STOP」

■【画像】HANA ロゴ

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HANA OFFICIAL SITE

https://hana.b-rave.tokyo