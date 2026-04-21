飼い主さんが目撃した猫ちゃんの『まさかの行動』が、15万表示を超えて笑いを届けています。猫ちゃんの姿が見えなかったため、おうちの中を探すことにした飼い主さん。すると、椅子の上で猫ちゃんが予想外すぎる体勢で待ち構えていて…？

猫ちゃんの姿を見た人からは、「これからそこで何するんだろう？」「背筋も伸びてて猫とは思えないｗ」と、温かい笑いが起こっています。

【写真：『猫が静かだな』と思ったら……家の中を探していると？→まさかの瞬間に爆笑】

チロルちゃんを探しに向かった飼い主さん

人間のような姿で飼い主さんを待ち構えていた猫ちゃんの光景が投稿されたのは、Instagramアカウント『ちゃろこ』。その日、キンカローのチロルちゃんの飼い主さんは、部屋がいつもより静かだなと感じたそう。

周りを見てみると、そこにチロルちゃんの姿はなく、飼い主さんはチロルちゃんを探すことにしたといいます。一体どこに行ったのかと探してみたところ、チロルちゃんは机と椅子の隙間から顔を出していたとのこと。まるで受付担当者のように机から顔を覗かせるチロルちゃんの姿が、とても可愛いです。

人間すぎる『まさかの体勢』で見つかったチロルちゃん

机に前足を置いて可愛い姿で飼い主さんをお出迎えしてくれたチロルちゃん。その可愛らしい姿に思わず笑顔になってしまいますが、横から見てみると、さらに頬が緩んでしまう光景が広がっていたそう。

その光景とは…チロルちゃんがまるで人間のように椅子の背もたれに寄りかかってくつろいでいたこと！

机と椅子のわずかな隙間にすっぽりと入り、ピンと背筋を伸ばした体勢でこちらを見る姿は、中に人が入っているのではないかと思ってしまいます。

そんなチロルちゃんの姿からは、どことなく仕事ができそうな雰囲気が漂っています。

そんな予想外の姿で見つかったチロルちゃんの光景には、「すごいｗ」「さりげなく座ってる（笑）」「椅子に座ってる子どもみたいｗ」と、温かい笑いが寄せられることに。

Instagramアカウント『ちゃろこ』では、思わずクスッと笑ってしまう猫ちゃんたちの可愛らしい姿や、家族との心温まる日常風景が投稿されていますよ。

チロルちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ちゃろこ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。