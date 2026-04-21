ポケモン1025匹の名前を歌う曲制作 オーイシマサヨシ歌う「ポケモンオールスターズ1025」映像公開へ
ポケモン公式は21日、歌手のオーイシマサヨシが、ポケモン1025匹の名前を歌うお祭りソング「ポケモンオールスターズ1025」を制作したことを発表した。あす22日午後10時25分より、213匹が登場する最初のパートをYouTubeにてプレミア公開する。
【動画】楽しみ！ポケモン1025匹の名前を歌う曲
同曲は、これまでに出会ったポケモンたち『ポケットモンスター 赤・緑』から、『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝』に至るまで1025匹のポケモンたちが歌詞に登場する楽曲制作プロジェクト。オーイシマサヨシが楽曲を制作・歌唱する。
22日に先行公開のミュージックビデオでは、楽曲の最初のパートをお届け。213匹のポケモンたちが登場し、1025匹が揃うフルバージョンの公開も今後予定している。
ポケモンの名前を歌う曲と言えば「ポケモン言えるかな？」（1997年）。「ピカチュウ、カイリュー、ヤドラン、ピジョン…」とポケモンの名前をリズムよく歌うもので、途中、ラップ調な場面もあるポケモンソングの名曲として知られている。
オーイシマサヨシは2025年に『ポケモンカードゲーム スカーレット＆バイオレット』（ポケカ）シリーズの新拡張パック「ブラックボルト」「ホワイトフレア」が発売されたことを記念して、「ポケモン言えるかな？BW」を歌っていた。
【動画】楽しみ！ポケモン1025匹の名前を歌う曲
同曲は、これまでに出会ったポケモンたち『ポケットモンスター 赤・緑』から、『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝』に至るまで1025匹のポケモンたちが歌詞に登場する楽曲制作プロジェクト。オーイシマサヨシが楽曲を制作・歌唱する。
ポケモンの名前を歌う曲と言えば「ポケモン言えるかな？」（1997年）。「ピカチュウ、カイリュー、ヤドラン、ピジョン…」とポケモンの名前をリズムよく歌うもので、途中、ラップ調な場面もあるポケモンソングの名曲として知られている。
オーイシマサヨシは2025年に『ポケモンカードゲーム スカーレット＆バイオレット』（ポケカ）シリーズの新拡張パック「ブラックボルト」「ホワイトフレア」が発売されたことを記念して、「ポケモン言えるかな？BW」を歌っていた。
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