◇サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 準決勝(20日〜21日、サウジアラビア)

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の準決勝が20日に行われ、ヴィッセル神戸がアルアハリ・サウジ(サウジアラビア)に1−2で敗戦。決勝進出を逃しました。

前半31分、相手陣地右寄りでFKを獲得。大迫勇也選手が頭で落とし、武藤嘉紀選手がゴールを揺らし、先制点をあげます。前半は1点リードで折り返しました。

しかし、後半はホームの大歓声を浴びるアルアハリ・サウジの反撃にあった神戸。後半17分、FKで一度はボールをはじきますが、中央からガレーノ選手に豪快なミドルシュートで失点。さらに後半25分には、左サイドからのクロスボールをファーサイドからイヴァン トニー選手に右足で流し込まれ、逆転されました。

神戸は初の決勝進出はならず。昨年、川崎フロンターレを破ってアジアの頂点に立ったアルアハリ・サウジが決勝に駒を進めました。

21日はFC町田ゼルビアがシャバブ・アルアハリ(UAE)と激突。決勝は今月26日に予定されています。

▽準決勝神戸 1−2 アルアハリ・サウジ町田 − シャバブ・アルアハリ