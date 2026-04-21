お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃん、良ちゃんが１８日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。

この日は、キングオブコント２０２１王者で、約３０キロ大幅減量でも話題の空気階段・鈴木もぐらがゲスト出演。

良ちゃんはスリムになったもぐらの姿に改めて驚がく。「肩が（細い）…」と話し、金ちゃんは「リュック背負えないだろ？」と笑わせた。

もぐらは「（減量は）３１キロ」と切り出し、「運動は月１でしか行けないです。ボクシングと、あと、まあ寝る前のスクワット。（ダイエット期間は）今、２カ月半ぐらいですかね？」と説明した。

つづけて「（体が）軽いっす。だって本当に階段をのぼるようになりましたもん、俺。エスカレーターが並んでたら。前までは（階段を）降りられなかったんです。怖くて。見えないんですよ。腹が出てて。見えないから高円寺（駅）とかで、階段側に降りちゃってもエスカレーター側までわざわざ行って。エスカレーターも、もう見えないじゃないですか。少し先がこう見えてるから（タイミングを計って）『はっ！』って感じで」と話した。

金ちゃんは「そんな命がけだったんだ…？エスカレーター」と苦笑。もぐらは「毎回、賭けに出てたんですから。でも、それも、もう。今、もう見えるんで、下が。普通にスラスラ階段も降りられるし。下が見えるって本当に良いことだなって」と実感していた。