MyStyleは、スマートフォンに重ねて使用できる超薄型Bluetoothゲームパッド『BitPAD（ビットパッド）』を、7月より全国の家電量販店、公式オンラインショップおよび各ECサイトにて発売する。

【画像あり】カラーバリエーションは3つ

本製品は、スマートフォンでエミュレーターを活用してレトロゲームを楽しむユーザーに向けて開発された物理ボタン操作を実現するゲームデバイスだ。スマートフォンに重ねて使うことで、携帯ゲーム機のような操作ができる。

『BitPAD』は、厚さ約8mm（ボタン等の突起を除く）のスリム設計により、ポケットに収まる携帯性を実現。Bluetooth 5.3による無線接続で、スマートフォンを横画面で使用するなど多様なプレイスタイルに対応する。背面に配置されたラバーパッドによって、スマートフォン上でも滑らず安定した操作が可能となっている。

対応OSはAndroid、iOS、Windowsで、スマートフォン以外のデバイスでも使用できる。カラーはBlack、Retro Red、Clearの3色展開となる。

今後はキャラクターやゲームIPとのコラボレーションモデル、カラーバリエーションの拡充、アナログスティック搭載モデルなどの展開も視野に入れているという。

（文＝リアルサウンドテック編集部）