レイカーズの八村塁（28）が20日（日本時間21日）、練習後にメディア取材に応じた。肉離れから復帰を目指すルカ・ドンチッチについて言及する場面があった。メディア取材の様子を地元メディア「レイカーズネーション」がYouTubeに動画投稿した。

レイカーズはプレーオフ1回戦でロケッツと対戦。18日（同19日）の第1戦では得意の3Pシュートを2本決めるなどシュート好調で14得点。守備でも豪快ブロックを決めるなど攻守に貢献。チームは最終Qに一気に突き放して先勝を飾った。

この日の練習では、肉離れの負傷で欠場しているドンチッチも参加する姿が確認された。メディア取材でドンチッチの復帰について聞かれると、八村は「彼（ルカ）が戻ってきたのは、自分たちにとって本当に大きい。見ての通り、彼はコート上で信じられないほどの影響力を持っている。彼がいるだけで、相手のディフェンスは常に彼をマークしなきゃいけないし、ダブルチームを仕掛ける必要も出てくる。それが自分たちにとってどれだけ助けになるか。彼のおかげでコートが広く感じるんだ」とコメントした。

「ルカと一緒にプレーするのは本当に楽しいよ。彼は自分がどこにいて、どこでボールを欲しがっているかを完璧に把握している。自分の役割は、適切なタイミングで適切な場所に走ること。そうすれば、彼が最高のパスを届けてくれるからね。彼が戻ったことで、攻撃のオプションが格段に増えたよ」とドンチッチの復帰を楽しみにした。

先勝して迎える21日（同22日）の第2戦。「怪我人が戻ってきて、チームが一つにまとまり始めているのは良い兆候だ。自分自身のコンディションもいい。スターターでもベンチからでも、チームが必要なことをするだけ。ディフェンス面でももっとハードにプレーして、勢いに乗りたい」と意気込んだ。