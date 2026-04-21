STU48・中村舞の1st写真集『嫌いの反対』デジタル版がリリース　2nd写真集も発売決定

STU48・中村舞の1st写真集『嫌いの反対』（2024年8月27日発売／宝島社）のデジタル版が2026年4月5日にリリースされた。

【写真】デジタル版ではアザーカット42ページ分を追加収録

STU48ドラフト3期生であり、舞Qの愛称で親しまれる中村舞。シングル作品は12作連続選抜入りを果たし、2024年の8thシングル「花は誰のもの？」でトライアングルセンター、2026年3月4日発売の13thシングル「好きすぎて泣く」では初のシングル単独センターを務めた。

本写真集のロケ地は中村の出身地・愛媛県。むかし通っていたバレエスクールや祖母の家など中村ゆかりの地を巡ったほか、自身初の水着カットやランジェリー撮影にも挑戦。デジタル版では紙版には掲載されなかったアザーカット42ページ分を追加収録されており、パンを食べるカットや黒色のランジェリーが映るカット、学校のプールでのスクール水着カットも収録される。

また2026年8月27日（木）には待望の2nd写真集の発売も決定。写真集公式X（@stu48_maiQ_1st）では2nd写真集の撮影に先駆け「写真集の中で中村舞さんに着てほしい衣装と見たい髪形」のアンケートが実施されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）