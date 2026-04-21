サムスン電子ジャパンは、スマートフォン「Galaxy A57 5G」を2026年4月23日に発売する。

最大6年のセキュリティアップデートに対応

約6.9ミリの薄型ボディに約6.7型フルHD＋（2340×1080ドット）有機ELディスプレーを搭載。AI（人工知能）機能「Awesome Intelligence」が進化し、日常のさまざまな操作をスムーズに行えるほか、創作や作業の効率化をサポートする。

「ボイスレコーダー」アプリには音声の文字起こし機能を実装し、会議や講義の内容をテキスト化および翻訳が可能。また、留守番電話の音声をテキストで確認できる。

約5000万画素・広角、約1200万画素・超広角、約500万画素・マクロの3眼カメラを背面に装備。暗いシーンでもクリアで自然な写真や動画の撮影が可能だ。前面カメラは約1200万画素。

不要な被写体を削除する「AI消しゴム」、集合写真でも全員がベストな表情で写せる「ベストフェイス」などの機能を備える。

OSはAndroid 16で、独自のユーザーインターフェース「One UI 8.5」をプレインストール。最大6世代のAndroid OSおよびOne UIのアップデート、最大6年間のセキュリティアップデートに対応するという。

メモリーは8GB、内蔵ストレージは128GB。IP68防水/防塵性能を備える。容量5000mAhバッテリーを内蔵。約30分で最大60％まで急速充電が可能だ。

カラーはオーサムネイビー、オーサムグレー、オーサムライラック、オーサムアイスブルーの4色。