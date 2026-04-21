タトゥーママ壮絶人生、DV被害で絶望の中、盾になった息子に涙
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月19日（日）にママたちが建前抜きで本音を語り合う情報バラエティ『秘密のママ園２』#12を放送した。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組MCは、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの３名。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めている。
シーズン２最終回となった４月19日（日）放送の#12では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」にて、10トンのダンプカーを操るタトゥーママ・ケイコさんに密着。22歳の長男を筆頭に３人の子どもを育て、長女には１歳の子どもがいるため「41歳でおばあちゃん」という衝撃の事実にスタジオは騒然。
そんなたくましいケイコさんだが、その過去は壮絶。幼少期から両親に全否定され、父親から「ケイコのことワシは嫌いや」と拒絶されたことで15歳で家出を決行。18歳で結婚・出産するも相手の浮気に悩まされ重度のうつ病を発症し、薬を瓶ごと一気に飲み干すなど「死」を意識した過去を明かした。さらに21歳で離婚後、新たな交際相手から激しいDVを受け、「顔がパンパンになって、病院に行って『階段から落ちました』と言ったことがある」と地獄の日々を回顧。そんな絶望の中、彼女を救ったのは当時わずか５歳だった長男。暴力を振るわれていると長男が両手を広げて前に立ち、「おかあに手出すな！」と命がけで守ってくれたとか。「自分の無力さが悔しかった。守れるくらい強くなりたいと思った」と当時の心境を語った長男は、プロキックボクサーとしてデビュー。
そして、女手一つで３人の子どもを養うため、35歳の時に手取り12万円のガソリンスタンドのアルバイトから一念発起。祖父から20万円を借りて大型免許を取得しダンプの世界へと飛び込んだケイコさん。20歳の長女も母の働く姿に憧れ、同じ10トンダンプカーの運転手としての道を進むと明かされた。ママの背中を見て立派に成長した子どもたちと「あの子らがいると頑張れる」「“おかあは強く”です」と笑顔で語ったケイコさんの絆に、スタジオは感動に包まれた。
密着を見届けたスタジオでは、MCの滝沢が「ママを想う気持ちってスゴい」「子どもが親を思う想いって、いつしか親が子を思う想いを超えてくると思う」とコメントし、近藤も「素晴らしい親子関係だと思った」と称賛。また、子どもが自分と同じ職業に就くことへの賛否について議論を展開。“アイドル”という同じ道を目指すことについて、ゲストの元モーニング娘。・紺野あさ美は「青春時代を味わえないというのがある」とアイドルの厳しさを指摘。「良い部分・悪い部分があるから、本当にやりたいのか、一旦反対してみて、『やりたい』って言ったら反対しない」と親としての複雑な心境を明かした。一方、元AKB48の峯岸みなみも自分たちは「恵まれた方のアイドル」とし、「今は有象無象にアイドルグループがあるから、親元が気になる。どこ（の事務所）に所属でアイドルをやるのか」とシビアな視点で語る。もし子どもがアイドルを目指したいと言ったら「秋元康か指原莉乃（プロデュース）なら安心」と語りつつも、「同じ道は避けて欲しいと思っちゃう」と本音も。
また、「ワケありママたちの愚痴ぶっちゃける会」では、ワンオペママたちがリアルな日常のエピソードを大告白。「夫がオフシーズンで私が体調不良の時に、夜中のお世話を代わってくれたり、朝ごはんで子どもたちにパンを出してくれたことがあって……」と振り返った紺野。その後の夫（中日ドラゴンズ・杉浦稔大投手）が北海道のローカル番組に出演した際、家事や育児について聞かれ「妻が寝ている時に朝ごはんを作る」と答えていたと言い、「いつも私が寝てて朝ごはん作ってないみたい（に思われる）」とやるせない想いを吐露。「『俺も育児やってます』って言いたかったのかな」と自らを納得させ、受け止めていると語った。
さらに“反抗期の対処法”というテーマでは、４児の母で実業家・MALIA.が、「YES or YES」「NOはなし！」という超強気な子育てスタイルを告白。「女の子が１人で、全員分ここに来ちゃったのかなっていうぐらいすごい反抗期だった」と長女の反抗期を振り返り、「取っ組み合いの喧嘩になって、背負い投げもした」と壮絶なバトルを明かしました。一方、８児の母である美奈子は、上の子５人が家出を経験していると告白。娘が「家出をする瞬間を見つけて……」と自転車で猛追したという過激な日常を明かし、「頭の中ではF１のテーマ曲が流れていた」と笑い話に変えてスタジオを沸かせていた。
（C）AbemaTV, Inc.
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組MCは、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの３名。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めている。
そんなたくましいケイコさんだが、その過去は壮絶。幼少期から両親に全否定され、父親から「ケイコのことワシは嫌いや」と拒絶されたことで15歳で家出を決行。18歳で結婚・出産するも相手の浮気に悩まされ重度のうつ病を発症し、薬を瓶ごと一気に飲み干すなど「死」を意識した過去を明かした。さらに21歳で離婚後、新たな交際相手から激しいDVを受け、「顔がパンパンになって、病院に行って『階段から落ちました』と言ったことがある」と地獄の日々を回顧。そんな絶望の中、彼女を救ったのは当時わずか５歳だった長男。暴力を振るわれていると長男が両手を広げて前に立ち、「おかあに手出すな！」と命がけで守ってくれたとか。「自分の無力さが悔しかった。守れるくらい強くなりたいと思った」と当時の心境を語った長男は、プロキックボクサーとしてデビュー。
そして、女手一つで３人の子どもを養うため、35歳の時に手取り12万円のガソリンスタンドのアルバイトから一念発起。祖父から20万円を借りて大型免許を取得しダンプの世界へと飛び込んだケイコさん。20歳の長女も母の働く姿に憧れ、同じ10トンダンプカーの運転手としての道を進むと明かされた。ママの背中を見て立派に成長した子どもたちと「あの子らがいると頑張れる」「“おかあは強く”です」と笑顔で語ったケイコさんの絆に、スタジオは感動に包まれた。
密着を見届けたスタジオでは、MCの滝沢が「ママを想う気持ちってスゴい」「子どもが親を思う想いって、いつしか親が子を思う想いを超えてくると思う」とコメントし、近藤も「素晴らしい親子関係だと思った」と称賛。また、子どもが自分と同じ職業に就くことへの賛否について議論を展開。“アイドル”という同じ道を目指すことについて、ゲストの元モーニング娘。・紺野あさ美は「青春時代を味わえないというのがある」とアイドルの厳しさを指摘。「良い部分・悪い部分があるから、本当にやりたいのか、一旦反対してみて、『やりたい』って言ったら反対しない」と親としての複雑な心境を明かした。一方、元AKB48の峯岸みなみも自分たちは「恵まれた方のアイドル」とし、「今は有象無象にアイドルグループがあるから、親元が気になる。どこ（の事務所）に所属でアイドルをやるのか」とシビアな視点で語る。もし子どもがアイドルを目指したいと言ったら「秋元康か指原莉乃（プロデュース）なら安心」と語りつつも、「同じ道は避けて欲しいと思っちゃう」と本音も。
また、「ワケありママたちの愚痴ぶっちゃける会」では、ワンオペママたちがリアルな日常のエピソードを大告白。「夫がオフシーズンで私が体調不良の時に、夜中のお世話を代わってくれたり、朝ごはんで子どもたちにパンを出してくれたことがあって……」と振り返った紺野。その後の夫（中日ドラゴンズ・杉浦稔大投手）が北海道のローカル番組に出演した際、家事や育児について聞かれ「妻が寝ている時に朝ごはんを作る」と答えていたと言い、「いつも私が寝てて朝ごはん作ってないみたい（に思われる）」とやるせない想いを吐露。「『俺も育児やってます』って言いたかったのかな」と自らを納得させ、受け止めていると語った。
さらに“反抗期の対処法”というテーマでは、４児の母で実業家・MALIA.が、「YES or YES」「NOはなし！」という超強気な子育てスタイルを告白。「女の子が１人で、全員分ここに来ちゃったのかなっていうぐらいすごい反抗期だった」と長女の反抗期を振り返り、「取っ組み合いの喧嘩になって、背負い投げもした」と壮絶なバトルを明かしました。一方、８児の母である美奈子は、上の子５人が家出を経験していると告白。娘が「家出をする瞬間を見つけて……」と自転車で猛追したという過激な日常を明かし、「頭の中ではF１のテーマ曲が流れていた」と笑い話に変えてスタジオを沸かせていた。
（C）AbemaTV, Inc.